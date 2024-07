Tour de France 2024 : le Prince Albert II et la Princesse Charlène au départ de l’exceptionnelle dernière étape Monaco-Nice

© Direction de la Communication / Stéphane Danna et Charly Gallo

Ce dimanche 21 juillet, la Principauté s’est transformée en scènes de fête pour le grand départ de la dernière étape contre-la-montre du Tour de France 2024. Pour vivre ce moment historique, de nombreuses personnalités étaient sur place, dont le Prince Albert II et son épouse la Princesse Charlène.

L’ambiance effervescente, fidèle à celle que l’on connaît du Tour de France, a envahi la Principauté du matin au soir. Les rues grouillaient de supporters venus du monde entier pour encourager leurs idoles du cyclisme, créant une atmosphère de joie et de convivialité sans égale.

La journée a pris une tournure unique pour les spectateurs lorsque le Prince Albert II et la Princesse Charlène sont arrivés pour le départ du premier coureur, l’Italien Davide Ballerini. Mêlé à la foule, le Couple Princier a pris le temps de partager des moments de complicité avec les passionnés et membres de la Grande Boucle.

« Je suis très heureux et très fier de pouvoir accueillir à nouveau le Tour de France pour une journée historique, parce que c’est la première fois que le Tour ne finit pas à Paris ou en région parisienne, donc c’est tout à fait extraordinaire et nous sommes très heureux d’être le point de départ de cette journée qui va terminer en beauté chez nos amis et voisins niçois.

Je trouve que l’effort est incroyable, leur énergie et leur détermination sont absolument remarquables. Je suis fasciné par les efforts qui sont fournis », s’est exprimé le Souverain au micro de Monaco Info.

La parade « Roulons pour la Paix » de Peace and Sport

Quelques heures avant le grand départ officiel, le Souverain a également donné le coup d’envoi de la parade « Roulons pour la Paix ». Une quarantaine de personnalités et athlètes de renommée internationale, tous vêtus de blanc, se sont élancés pour parcourir les 33,7 kilomètres de la dernière étape du Tour de France, de Monaco à la majestueuse Place Masséna de Nice.

Le Prince, souriant et enthousiaste, a salué les participants avant de lancer la parade. Marc Raquil, Christopher Froome, Marlène Harnois, Marion Rousse, Laurent Jalabert et Thomas Voeckler, tous Champions de la Paix, étaient présents pour rouler et célébrer ensemble cette noble initiative porteuse d’espoir.

Organisé par Peace and Sport en partenariat avec Amaury Sport Organisation, la parade a brillamment réussi à transmettre son message : le sport est un réel vecteur de paix, d’unité et de solidarité dans notre monde.

Le Prince Albert II avec Christian Prudhomme, le Directeur du Tour de France

Sans oublier le grand vainqueur de l’étape finale et du Tour de France 2024

Il était le tout dernier à s’élancer en direction de Nice après les 140 autres coureurs, le Slovène Tadej Pogačar, s’est offert la victoire du chronomètre final et mieux encore, celle du Tour de France 2024. À seulement 25 ans, le jeune prodige a remporté haut la main le troisième Tour de sa carrière.

Le point culminant de cette journée fut donc sans conteste son départ, vêtu de son éclatant Maillot Jaune. Avec une détermination bien palpable et sous les acclamations frénétiques de ses fans, Tadej Pogačar s’est élancé pour ce contre-la-montre décisif, où chaque coup de pédale l’a un peu plus rapproché de l’ultime victoire.

Exhibant une puissance inégalée dans les montées de La Turbie et du Col d’Èze, tout en restant rapide et focalisé dans les descentes, le leader du classement général a triomphé avec un temps remarquable de 45 minutes 24 secondes.

Dans les derniers mètres de la Promenade des Anglais, il s’est même permis de faire un geste symbolique en montrant trois doigts, célébrant ainsi cette troisième victoire finale.

