Тур де Франс 2024: Князь Альбер II и Княгиня Шарлен на старте исключительного финального этапа Монако-Ницца.

В воскресенье, 21 июля, Княжество преобразилось в праздничную арену старта финального этапа гонки на время Тур де Франс 2024. На этом историческом событии присутствовали многие знаменитости, включая Князя Альбера II и Княгиню Шарлен.

Волнительная атмосфера, свойственная Тур де Франс, окутала Княжество с раннего утра. Улицы кишели болельщиками со всего мира, приехавшими поддержать своих кумиров, отражая неповторимый дух радости и радушия.

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Зрители были счастливы неожиданному появлению Князя Альбера II и Княгини Шарлен на старте первого гонщика, итальянца Давиде Баллерини. Растворившись в толпе, княжеская чета с удовольствием разделила эти радостные моменты с любителями и участниками Тур де Франс.

«Я очень счастлив и горд вновь принимать Тур де Франс в этот исторический день, потому что он впервые финиширует не в Париже или его предместьях. Это совершенно невероятно, и мы очень счастливы, что мы – в отправной точке этого дня, который блестяще завершится у наших друзей и соседей в Ницце.

Я считаю, что приложены невероятные усилия, что энергия и целеустремленность гонщиков – просто исключительные. Я впечатлен приложенными усилиями», заявил Князь в эфире Monaco Info.

Парад «Пробег за мир» ассоциации Peace and Sport

За несколько часов до официального старта Князь открыл парад «Пробег за мир». Около сорока знаменитостей и атлетов с мировым именем, одетые во все белое, пустились по финальному этапу Тур де Франс протяженностью 33,7 километров из Монако до величественной площади Массена в Ницце.

Князь, улыбчивый и воодушевленный, поприветствовал участников перед началом парада. Марк Ракий, Кристофер Фрум, Марлен Арнуа, Марион Руссе, Лоран Жалабер и Томас Фёклер – все чемпионы мирной инициативы – приняли участие в параде и вместе отпраздновали это благородное начинание, несущее с собой надежду на мирное сосуществование.

Организованный ассоциацией Peace and Sport в партнерстве с Amaury Sport Organisation, парад блестяще донес идею мероприятия: спорт – настоящий вектор мира, единства и солидарности на планете.

Князь Альбер II и Кристиан Прюдом, директор Тур де Франс

Не забудем о блестящем победителе финального этапа Тур де Франс 2024

Стартовав последним в направлении Ниццы со 140 другими гонщиками, словенец Тадей Погачар не только пришел первым по хронометру, но еще и выиграл Тур де Франс 2024. В свои 25 лет молодой талант уверенно выиграл третий Тур в своей карьере.

Кульминационным моментом этого дня безусловно стал его старт в желтой майке лидера. С явной целеустремленностью и под неистовые приветствия своих фанатов Тадей Погачар пустился в эту гонку на время, в которой каждый поворот педалей неизменно приближал его в финальной победе.

Проявив непревзойденную мощь на подъеме Ля Тюрби и перевале Эз и одновременно не теряя скорости и концентрации на спусках, лидер турнирной таблицы прошел этот триумфальный этап за 45 минут и 24 секунды.

На последних метрах гонки на Английской набережной он даже символически взметнул в небо три пальца, празднуя свою третью финальную победу.

Фотографии:

© Микаель Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

© Дирекция по связям / Стефан Данна (Stéphane Danna) и Шарли Галло (Charly Gallo)

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