Княгиня Шарлен приняла участие в Дне безопасности на воде на «острове красоты»

В пятницу, 7 июня, княгиня Шарлен посетила корсиканский Кальви, чтобы принять участие в Дне безопасности на воде. Это важное мероприятие, организованное Её Фондом, направлено на профилактику утоплений.

В этом году День безопасности на воде проводился уже в четвёртый раз, снова на пляже Кальви, и собрал более 80 детей в возрасте от 8 до 12 лет из школ «Кальви Ловикони» и «Калензана».

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Дети приняли участие в четырёх семинарах на суше и четырёх — на воде, включая спасательные работы, оказание первой помощи и общие правила безопасности.

Мастер-классы проводились посланницей Фонда и чемпионкой мира по спасению на воде Стефани Барне (Stéphanie Barneix), её командой спортсменов при поддержке Национального общества спасения на воде (SNSM) и пожарной команды департамента Верхняя Корсика.

Цель инициативы – ознакомить подростков с опасностями на воде, обучить их навыкам спасения жизни, чтобы сократить число несчастных случаев при утоплении, а также привить им ценности спорта и заботы о морской среде. Фонд княгини Шарлен поддерживает эту программу на протяжении всего года.

Княгиня Шарлен, которая регулярно посещает это мероприятие, отметила, насколько важны такие профилактические и образовательные инициативы на пляжах. Она также вручила каждому участнику диплом, что очень порадовало детей.

Фото: © Управление по связям с общественностью

Княгиня Шарлен организовала курсы профилактики утопления для детей