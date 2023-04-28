Княгиня Шарлен организовала курсы профилактики утопления для детей

В пятницу утром, перед турниром Святой Девоты, в бассейне стадиона «Луи II» 85 детей приняли участие в курсах по спасению утопающих в присутствии Княгини Шарлен.

Дети из семи команд U-12, прибывших на турнир из Южной Африки, Грузии, Дубая, Абу-Даби, Эквадора, о-ва Св. Маврикия и Марокко, по очереди приняли участие в различных занятиях по профилактике утопления и освоили азы оказания первой помощи.

В программе занятий – сердечно-легочная реанимация, игры с мячом (для тех, кто не умеет плавать), вытягивание из воды, водное поло, спасательные трубки, полосы препятствий и спасение утопающих.

Фото: © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Под присмотром Тайлера Буша и Конана Осборна

Занятия организовал фонд Княгини Шарлен, а провела их команда монакской Морской академии во главе с Пьером Фролла при поддержке Красного Креста Монако.

По этому случаю на занятиях присутствовал посол турнира Святой Девоты 2023 года и капитан команды Monaco Impi’s, недавний победитель турнира Melrose Sevens в Шотландии, Тайлер Буш и его ямайский соотечественник, Конан Осборн.

Эти курсы позволили детям освоить приемы оказания первой помощи и – в игровой форме – азы спасения утопающих.

Княгиня Шарлен отметила десятилетие своего Фонда в присутствии высокопоставленных гостей