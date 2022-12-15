Княгиня Шарлен отметила десятилетие своего Фонда в присутствии высокопоставленных гостей

В своей речи Княгиня поблагодарила всех участников проекта и, в частности, своего мужа, Князя Альбера II.

Десять лет обмена опытом и обучения, которые позволили охватить более миллиона человек. Посредством спортивных мероприятий Фонд Княгини Шарлен осуществил 510 проектов в 43 разных странах. В среду, 14 декабря, по случаю десятой годовщины Фонда Княгиня Шарлен торжественно открыла новый офис организации на набережной им.Антуана I

© Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Многие знаменитости присоединились к празднованию в этот знаменательный день, начиная с мужа Княгини, Князя Альбера II. Также присутствовали принцесса Стефания, леди Тина Грин (Tina Green) и Гарет Уиттсток (Gareth Wittstock), брат Княгини и генеральный секретарь Фонда.

© Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Получив роскошный букет из рук последнего, Княгиня произнесла короткую благодарственную речь: «Эти цифры, это количество людей, с которыми мы работали и которых обучали, эти спасенные жизни никогда не стали бы реальностью без вас, вашей поддержки нашего видения, без нашей общей мечты. Именно благодаря вам мы сегодня здесь, и мы верим в то, что делаем, благодаря вашей вере в меня. Я очень вам признательна».

Особую благодарность Княгиня адресовала своему супругу: «Спасибо тебе, Альбер, за всё: за твою поддержку, за веру в нас и за твою убеждённость».

© Эрик Матон / Княжеский Дворец

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Напомним, что Княгиня основала свой Фонд после того, как стала свидетелем разрушительной реальности утопления. Чтобы остановить это бедствие, Княгиня решила объединить детей вокруг ценностей спорта — ценностей, дорогих ее сердцу, которые учат состраданию, вдохновляют, дают надежду и связывают людей по всему миру.

Согласно недавнему интервью Княгини изданию Monaco-Matin, ряды представителей Фонда в 2023 году должны пополниться благодаря гандболисту Жерому Фернандесу (Jérôme Fernandez), гимнасту Кевину Кроветто (Kevin Crovetto), чемпионке по спасению на море Стефани Барней (Stéphanie Barneix), бегунье на длинные дистанции Пауле Рэдклифф (Paula Radcliffe) и теннисисту Стефаносу Циципасу (Stefanos Tsitsipas).