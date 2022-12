La Princesse Charlène fête les dix ans de sa Fondation entourée de prestigieux invités

Dans un discours, la Princesse a remercié tous les participants au projet, et plus spécifiquement son mari le Prince Albert II.

Dix ans de partage et d'éducation, qui ont permis de toucher plus d'un million de personne. A travers le sport, la Fondation de la Princesse Charlène a mené 510 projets dans 43 pays différents. Pour son dixième anniversaire, la Princesse Charlène est allée inaugurer, ce mercredi 14 décembre, les nouveaux locaux de la Fondation sur le quai Antoine Ier.

Pour ce grand jour, de nombreuses personnalités sont venues fêter cet anniversaire. A commencer par le mari de la Princesse, le Prince Albert II. La Princesse Stéphanie, Lady Tina Green et Gareth Wittstock, frère de la Princesse et Secrétaire Général de la Fondation, étaient également présents.

D'ailleurs, après avoir reçu une gerbe de fleurs de ce dernier, la Princesse a prononcé un bref discours pour remercier tout le monde : « Ces chiffres, ce nombre de personnes que nous avons touché et instruit, ces vies sauvées, cela n'aurait pas pu arriver sans vous, sans votre soutien pour notre vision, notre rêve. C'est grâce à vous que nous sommes ici aujourd'hui et que nous croyons en ce que nous faisons et que vous croyez en moi. Je tenais à vous remercier. »

La Princesse a également adressé une phrase spécialement pour son mari : « Merci Albert pour tout, ton soutien, de croire en nous et pour ta confiance. »

Pour rappel, la Princesse a créé cette Fondation après avoir été témoin de la réalité dévastatrice des noyades. Pour endiguer ce fléau, la Princesse souhaitait fédérer les enfants autour des valeurs du sport, des valeurs chères à la Princesse qui enseignent la compassion, inspirent, donnent de l'espoir et unissent les gens de tous les pays.

Selon une interview de la Princesse dans Monaco-Matin, de nouveaux ambassadeurs devraient d'ailleurs rejoindre les rangs de la Fondation en 2023 : le handballeur Jérôme Fernandez, le gymnaste Kevin Crovetto, la championne de sauvetage en mer Stéphanie Barneix, la marathonienne Paula Radcliffe et le tennisman Stefanos Tsitsipas.