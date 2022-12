Ses enfants, sa lutte contre les noyades et son amour pour les animaux… La Princesse Charlène se confie

La Princesse s'est livrée dans une interview publiée ce mardi 13 décembre.

C'est à l'occasion des dix ans de sa Fondation que la Princesse Charlène s'est exprimée auprès de Monaco-Matin, au sein du Palais Princier. L'épouse du Souverain parle tout d'abord de ses Enfants, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella, et de leurs missions princières.

« Jacques et Gabriella sont nés avec des responsabilités et des devoirs. Ce ne sont encore que des enfants, mais ils commencent à comprendre leurs rôles. Avec mon époux, lorsque nous devons nous rendre à un événement, nous leur expliquons quelle est la nature de cet événement, de cette cérémonie », explique la Princesse, qui loue la grande complicité et la bienveillance qui lient les Jumeaux.

LIRE AUSSI : Les Jumeaux Princiers ont célébré leur huitième anniversaire ce week-end

La Princesse Charlène est ensuite revenue sur sa nouvelle fonction de Présidente de la SPA Monaco. Très impliquée dans la cause animale, la Princesse se dit « très fière et très heureuse » de cette responsabilité. « J'ai grandi en Afrique du Sud, entourée par des animaux. Et je continue aujourd'hui à vivre avec six chiens, des animaux de compagnie, des animaux de la ferme », confie-t-elle.

LIRE AUSSI : La Princesse Charlène s’engage contre le braconnage

© Eric Mathon / Palais Princier

La Princesse a par ailleurs précisé que le bien-être des animaux fait partie intégrante de l'éducation donnée aux Jumeaux Princiers : « C'est très important pour moi d'inculquer ces valeurs à mes enfants. Et nous avons pu les sensibiliser à ces questions à plusieurs reprises lors de voyages familiaux sur place [en Afrique du Sud, ndlr]. »

LIRE AUSSI : 44e anniversaire de la Princesse Charlène, une Princesse engagée

Plus de 500 projets soutenus par la Fondation à travers le monde

Dernier point abordé au cours de l'interview : la Fondation de la Princesse, qui souffle sa dixième bougie. L'occasion pour la Princesse de revenir sur ses plus grands projets de prévention de la noyade, comme les Water Safety Days, la création d'un centre de formation au Burkina Faso ou le programme SeaSafe au Bangladesh.

« En 2021, les Nations Unies ont adopté la toute première résolution sur la prévention de la noyade et proclamé une Journée mondiale de la prévention de la noyade, chaque 25 juillet. (...) Pour la première fois, on reconnaît la noyade comme un problème de santé publique majeur tout en mettant en lumière des solutions effectives, qui existent. (...) En 2015, 360 000 personnes sont mortes de noyade. En 2021, le chiffre de mortalité est de 236 000. (...) C'est formidable, c'est une victoire », se réjouit la Princesse.

Et pour cause : la Fondation a soutenu plus de 510 projets dans 43 pays, en seulement dix ans d'existence, aidant ainsi plus d'un million de personnes.

LIRE AUSSI : Un nouveau timbre en l’honneur de la Fondation Princesse Charlène

Mais la Princesse Charlène ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : l'épouse du Souverain a révélé vouloir doubler les actions de la Fondation au cours des dix prochaines années, en menant davantage d'actions sur les continents africain et asiatique. « Nous avons le devoir d'inspirer les générations futures par le sport et la natation ; mais aussi via une éducation globale concernant notre planète et sa préservation », conclut la Princesse.

D'après Monaco-Matin, de nouveaux ambassadeurs devraient d'ailleurs rejoindre les rangs de la Fondation en 2023 : le handballeur Jérôme Fernandez, le gymnaste Kevin Crovetto, la championne de sauvetage en mer Stéphanie Barneix, la marathonienne Paula Radcliffe et le tennisman Stefanos Tsitsipas.