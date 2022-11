Il est à l’effigie de la Fondation pour fêter ses 10 ans d’action indispensables.

En marge du MonacoPhil qui se tient actuellement sur les Terrases de Fontvieille, l’Office des timbres de Monaco propose un nouveau timbre représentant la Princesse Charlène et, plus précisément, sa Fondation.

Créé pour fêter les 10 ans de la Fondation Princesse Charlène, ce timbre rend grâce à toutes les actions effectuées par la Fondation. Depuis une décennie, la Fondation de la Princesse s’est fixé comme objectifs de sauver des vies en luttant contre les noyades et de favoriser l’éducation à travers les valeurs du sport.

En œuvrant activement pour ces causes, la Fondation a réussi à créer des actions emblématiques comme les Water Safety Days mais aussi à sensibiliser les différents Etats sur ces questions importantes. Récemment, la Fondation s’est aussi engagée dans la protection animale en offrant 4 000€ à la SPA de Monaco.

© Fondation Princesse Charlène

Le timbre, tiré à 40 000 exemplaires, est à retrouver jusqu’à demain à l’exposition MonacoPhil. Il sera aussi possible de l’acheter à l’Office des timbres, au Musée des Timbres et des Monnaies et dans les bureaux de poste de la Principauté.