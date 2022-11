L’argent donné permettra au refuge monégasque de fournir aux animaux pensionnaires du matériel médical et de leur offrir les meilleurs soins possibles.

En septembre dernier, la Princesse Charlène et le Prince Albert II avaient posé la première pierre du prochain refuge de la Société Protectrice des Animaux (SPA) de Monaco. A présent Présidente de l’association locale, la Princesse soutient grandement la SPA et notamment à travers sa Fondation. Samedi 12 novembre, la Fédération Monégasque de Rugby (FMR) et la Fondation Princesse Charlène ont offert un chèque de 4 000€ à l’association basée à Eze.

Ces fonds serviront à acheter du matériel médical et à payer les soins courants indispensables au bien-être des animaux hébergés. Pour l’occasion, les joueurs de la FMR et leur Vice-Président, Thierry Danthez, ont visité le refuge et rencontré son personnel. Gareth Wittstock, le Secrétaire Général de la Fondation Princesse Charlène, avait aussi fait le déplacement pour remettre ce chèque bienvenu.

Le mois dernier, la Princesse Charlène s’était déjà rendue à Eze pour rencontrer l’équipe soignante du refuge et offrir de nombreux équipements et cadeaux à tous les petits animaux abandonnés.

Une trentaine de mignons compagnons attendent patiemment une nouvelle famille. Pour les découvrir : SPA de Monaco. Attention : l’adoption d’un animal doit être réfléchie.