Monaco : faut-il être millionnaire pour se nourrir ?

Le mythe d’une Principauté chère à la vie dure. Mais est-ce vraiment le cas, les magasins de Monaco s’adressent-ils uniquement à une clientèle aisée ?

Vivre à Monaco, c’est profiter d’un cadre de vie idyllique : bord de mer, soleil omniprésent, sécurité et système de santé irréprochables. Mais ce paradis a un prix et le coût de la vie y est plus cher qu’ailleurs. En cause, le prix de l’immobilier qui vient se répercuter sur les loyers des locaux commerciaux.

Publicité

Des prix parmi les plus chers de France…

En effet, que ce soit dans les supermarchés monégasques ou sur les marchés, les prix des denrées alimentaires peuvent atteindre des sommets comme nous indique Joëlle, une de nos lectrices, qui a trouvé un melon à 8€ ou encore Mina qui, elle, a découvert des cerises à 26€ le kilo. Ce n’est d’ailleurs pas anodin si le Casino de Roquebrune-Cap-Martin a été élu magasin le plus cher de France. Le prix du loyer entrerait en compte mais les magasins adapteraient également leurs prix de vente en fonction des moyens de leur clientèle.

A Monaco, les habitants se plaignent fréquemment des prix pratiqués en Principauté, en particulier concernant les fruits et légumes. On peut lire que « le marché aux légumes est hors de prix », « les prix sont plus élevés qu’en France », « tout est trop cher », « à Monaco, il n’y a pas que des milliardaires. » Qu’ils soient vendus au marché ou en supermarché, nos lecteurs s’accordent à dire que les prix sont trop élevés et certaines voix s’élèvent pour réclamer la création d’un Grand Frais. C’est le cas de Quentin qui plaide pour l’ouverture de cette enseigne tout comme Catherine et « Mamie Coccinelle » qui soutiennent la proposition.

Heureusement, le marché de la Condamine propose des produits de qualité et notamment chez certains producteurs comme les frères Domenico et Fabrizio Brunengo comme nous indiquent Joëlle, Jeannine et Vivi sur Facebook.

Mais qu’en est-il vraiment ? Les supermarchés de Monaco sont-ils effectivement plus chers que ses communes limitrophes et que le reste des Alpes-Maritimes ?

mais dans la moyenne de la Côte d’Azur

A en croire la carte interactive de l’association UFC Que Choisir qui recense et compare les prix des supermarchés de la région, c’est l’hypermarché Intermarché de l’avenue Saint-Roman à Menton qui serait le moins cher dans la partie est de la Côte d’Azur. Selon leurs données, un panier moyen pour une famille dans ce même magasin revient à 535€. Vient ensuite le Carrefour TNL à Nice avec un panier moyen de 536€, suivi par le Super U de Nice Riquier avec un panier à 544€.

Non intégré dans le comparatif des prix de l’UFC Que Choisir, le Carrefour de Fontvieille n’est pas réputé pour ses prix attractifs. Beaucoup le trouvent trop cher et invoquent comme raison principale le manque de concurrence en Principauté.

Shopping à Monaco : Trouvez-vous qu’il y a suffisamment de choix ?

Pourtant, si l’on compare une sélection de produits de base (pâtes, riz, huile d’olive, yaourts, œufs, biscuits, café, fruits et légumes comme des tomates, des pêches, des courgettes et des aubergines), les écarts de prix ne sont pas si aussi importants que l’on pourrait se l’imaginer. Comptez 36,46€ pour le Carrefour de Fontvieille contre 34,90€ pour le Carrefour TNL à Nice et 37,32€ pour l’hypermarché Intermarché de Menton.

D’autres solutions pour faire des économies ?

Pour ceux qui recherchent des prix encore plus bas, il est toujours possible de se rendre au marché de Vintimille, en Italie, où les fruits et légumes frais sont proposés à des tarifs plus abordables.

Comment visiter Monaco avec un petit budget ?

Enfin, les enseignes de hard discount ne sont pas légion autour de Monaco. Les plus proches se trouvent à Menton sur l’Avenue des Alliés avec Aldi et sur l’Avenue François Mitterrand à Nice pour Lidl.

Toujours est-il que bien que certains produits peuvent être vendus très chers en Principauté. Dans la majorité des cas, les prix pratiqués, par exemple au Carrefour de Fontvieille, pour des produits courants restent dans la moyenne des autres hypermarchés de la Côte d’Azur.