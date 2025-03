Assurance habitation à Monaco : les clés pour faire le bon choix 

Assurer son bien immobilier au meilleur prix à Monaco, c’est possible ! © Direction de la Communication / Michael Alesi

Rapport qualité/prix, garanties indispensables… Monaco Tribune vous guide dans le choix d’une assurance habitation à Monaco.

Après avoir emménagé dans un nouveau logement à Monaco, l’une des premières choses à faire est de souscrire à une assurance habitation. Face aux nombreuses options sur le marché, il convient de suivre plusieurs conseils afin de choisir la meilleure assurance possible.

Avoir une assurance habitation, c’est indispensable pour couvrir les dommages causés à une tierce personne mais également pour protéger son patrimoine mobilier et immobilier contre plusieurs risques. Surtout qu’aujourd’hui « lorsqu’il y a un sinistre à Monaco, le coût de construction et le montant des travaux ne sont pas les mêmes que dans n’importe quel autre pays, étant donné le prix de l’immobilier » rapporte Jérôme Simonnet, directeur de Generali Assurance – Versace.

La souscription d’une assurance habitation est obligatoire en cas de location et d’achat de bien en copropriété. Les seuls à être dispensés sont « les propriétaires d’une maison individuelle » qui n’ont « aucune obligation à l’assurance » comme l’explique Jérôme Simonnet.

Bien connaître la valeur de ses biens

L’ouverture d’un contrat d’assurance habitation est le moment idéal pour faire le point sur les biens à couvrir et leur valeur. Cette évaluation est plus que nécessaire pour déterminer quel type de couverture vous convient le mieux.

Dans le cas d’une sous-estimation, l’indemnisation ne sera pas à la hauteur du préjudice réel lors d’un sinistre et de l’autre côté, une sur-assurance induit forcément des coûts trop élevés par rapport aux besoins. D’où l’importance de connaître ses biens !

À savoir qu’il existe des options spécifiques pour couvrir des œuvres d’art ainsi que des biens de grande valeur. La plupart des assureurs monégasques proposent par exemple une couverture « tous risques bijoux » consistant à assurer les bijoux en tout lieu, « c’est-à-dire peu importe l’endroit où ils sont perdus ou volés ».

Choisir judicieusement ses garanties

S’assurer au mieux revient à sélectionner l’assurance habitation offrant le rapport le plus intéressant entre le tarif et la qualité des garanties proposées. Pour Jérôme Simonnet, il faut ainsi se concentrer sur « les garanties essentielles qui sont le dommage électrique, le dégât des eaux, le vol, l’incendie, etc. ».

Certaines comme « les garanties pour les congélateurs ou pour les téléphones mobiles » peuvent ne pas être souscrites car « elles coûtent cher et sont quasiment inutiles aujourd’hui » affirme le professionnel de l’assurance.

Il recommande également de « ne pas avoir peur d’avoir une franchise un peu plus élevée car de cette façon, la prime descend ». Et à l’inverse, une franchise basse implique forcément une prime plus importante. C’est un équilibre à trouver !

Comparer les offres

Même si la première offre reçue est parfois très alléchante, il est important de comparer attentivement les niveaux de couverture, les franchises, les garanties et les extensions de garanties avant de finaliser un contrat. Le conseil ? Obtenir au minimum trois devis auprès de plusieurs compagnies d’assurance monégasques pour le directeur de Generali Assurance – Versace.

Autre détail non négligeable selon lui : « il faut toujours que ce qu’on veut assurer soit désigné sur le devis sinon ça ne vaut rien ». En bref, absolument tout doit être mentionné sur les contrats.

« Le conseil est très important »

Trouver la bonne assurance peut s’avérer être une démarche complexe… Selon le responsable Jérôme Simonnet, « le conseil est très important » dans la prise de décision. N’hésitez donc pas à faire appel à un professionnel : un assureur ou un courtier en assurances à Monaco saura mieux que personne vous conseiller et vous guider vers la solution la plus adaptée à votre profil.