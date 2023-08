Pourquoi et comment investir dans l’immobilier à Monaco ?

Zoom sur les atouts de ce secteur en Principauté.

Avec son cadre de vie exceptionnel au bord de la Méditerranée, ses résidents fortunés et sa politique fiscale très avantageuse, Monaco semble être une destination de choix pour ceux et celles qui souhaitent investir dans la pierre.

Quels sont les atouts de la Principauté ? Comment procéder pour investir dans l’immobilier ? Monaco Tribune vous explique tout.

Monaco, un cadre de vie à nul autre pareil

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la Principauté de Monaco constitue un lieu de vie idyllique pour ses résidents. Principauté en bord de mer, très régulièrement ensoleillée, considérée comme l’un des pays les plus sûrs au monde, comptant d’excellentes écoles, et avec une riche vie culturelle et sportive, elle attire chaque année son lot de touristes, de salariés et d’investisseurs.

Ainsi, même si vous décidez de ne pas vous établir dans votre bien et de simplement le mettre en location, la demande sera nettement supérieure à l’offre. Car le territoire reste petit, avec seulement deux kilomètres carrés de superficie.

Cela peut toutefois constituer une petite difficulté pour trouver le bien de vos rêves, car les logements disponibles sont peu nombreux sur le marché. D’où des prix extrêmement élevés. Depuis trois ans, Monaco reste la place la plus chère au monde dans le secteur immobilier. En 2022, le prix moyen du mètre carré avait même dépassé la barre symbolique des 50 000 euros. Il faudra donc vous assurer de disposer de ressources suffisantes avant de commencer vos recherches.

Une terre de bâtisseurs

L’extension en mer Mareterra permettra d’accueillir d’autres logements neufs à Monaco – © Mareterra Monaco

Malgré cette demande nettement supérieure à l’offre, les constructions fleurissent en Principauté, et l’on croise régulièrement des grues au coin des rues. Depuis le Prince Rainier III, surnommé d’ailleurs « le Prince Bâtisseur », les promoteurs immobiliers sont nombreux à vouloir redoubler d’ingéniosité pour construire sur un territoire à la fois exigu et soucieux de la protection de l’environnement.

A titre d’exemple, en 2022, 146 logements neufs ont vu le jour. D’autres doivent encore arriver grâce à l’extension en mer, Mareterra. Dès lors, même si les biens immobiliers restent rares, le parc monégasque est en perpétuelle évolution, avec des constructions extraordinaires, comme la célèbre Tour Odéon – qui contient d’ailleurs l’appartement le plus cher au monde – ou MoNa Résidence.

Vous pouvez retrouver la liste des (nombreuses) agences immobilières de la Principauté sur l’annuaire en ligne de Monaco.

Un riche secteur bancaire

La Principauté compte une quarantaine de banques – © Monaco Tribune

Qui dit « investissement » dit forcément « banque. » Cela tombe bien : Monaco compte une quarantaine de banques de plein exercice, et autant de sociétés de gestion de portefeuille et de fonds. L’activité bancaire est, dès lors, extrêmement active en Principauté.

De plus, et depuis quelques années maintenant, Monaco lutte activement contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la corruption, en renforçant son dispositif législatif et sa coopération avec l’Union Européenne. Cela n’empêche nullement la Principauté de reconnaître le secret bancaire ; en revanche, les comptes numérotés sont interdits.

Tout ce dispositif sécuritaire permet ainsi de satisfaire les exigences des investisseurs sur la qualité de service. Les établissements monégasques sont par ailleurs habilités à assurer la gestion d’un patrimoine international.

La liste complète des banques de la Principauté est disponible en ligne, sur l’annuaire de Monaco Private Banking.

Un régime fiscal avantageux

Dernier gros avantage pour les investisseurs, reconnu à l’international : la fiscalité de la Principauté. A Monaco, il n’existe aucune imposition directe sur le revenu (sauf exceptions).

Cependant, pour ce qui concerne l’immobilier, les personnes de nationalité française sont soumises à quelques particularités, comme le rappelle l’agence Monaco Properties.

S’il n’existe pas d’impôt sur le patrimoine à Monaco, les ressortissant français résidant à Monaco sont redevables de l’impôt sur la fortune immobilière en France. Ils doivent donc déclarer leurs biens immobiliers (appartements, bureaux, parking etc.) en France.

Les droits de succession s’appliquent aux biens situés sur le territoire de la Principauté, quels que soient le domicile, la résidence ou la nationalité du défunt.

Les droits de donation entre vifs s’appliquent aux biens situés sur le territoire de la Principauté, quels que soient le domicile, la résidence ou la nationalité du donateur.

Pour les droits de succession ou de donation entre vifs, le taux d’imposition varie en fonction du lien de parenté :

En filiation directe parents-enfants ou entre époux : 0 %

Entre frères et sœurs : 8 %

Entre oncles, tantes, neveux et nièces : 10 %

Entre collatéraux autres que frères, sœurs, oncles, tantes, neveux ou nièces : 13 %

Entre personnes non parentes : 16 %

Ça y est, vous vous êtes décidés : vous souhaitez investir dans l’immobilier à Monaco ! La procédure d’achat comporte trois étapes :

L’offre écrite

Le contrat de vente

Le transfert légal du bien immobilier

Pour cela, des notaires officiels nommés par ordonnance du Prince devront vous assister. Vous devez donc obligatoirement passer par l’une des agences immobilières de la Principauté pour acquérir votre bien. L’agent prendra en charge les négociations pour votre compte. A noter que, pour confirmer votre intention d’acheter le bien, vous devrez verser des arrhes, qui sont habituellement fixées à 10% du prix total.

