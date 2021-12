Dans cette nouvelle série d’articles, Monaco Tribune se penche sur les différentes transitions opérées en Principauté, dans le domaine du numérique, de l’énergie ou des transports et de leur impact sur les usagers locaux. Ce troisième article est consacré à la question de l’énergie.

Nucléaire, solaire, géothermique, hydroélectrique… De quelle source d’énergie proviennent notre électricité ou notre chauffage ? Avec sa démarche éco-responsable, la Principauté oeuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier en provenance des bâtiments.

Moins chères mais extrêmement polluantes, les énergies fossiles (charbon, fioul et nucléaire) tendent à disparaître en Principauté. Le fioul sera interdit au 1er janvier prochain et la COP26, à laquelle le Prince Albert II a participé, a affirmé sa volonté de sortir du charbon. Seul le nucléaire perdure et est même la seconde source d’énergie la plus utilisée par nos lecteurs, selon notre sondage.

La première place, elle, serait détenue par l’hydroélectricité, source renouvelable au même titre que le solaire, l’éolien, la biomasse, la géothermie et la thalassothermie. Des sources d’énergie plus propres, mais plus coûteuses, dans lesquelles la Principauté compte investir.

MoNa Résidence, un exemple de bâtiment écoresponsable

S’il semble difficile de modifier les sources d’énergie des bâtiments existants, certaines nouvelles constructions en Principauté s’engagent dans une véritable démarche écologique. C’est le cas de MoNa Résidence, du groupe Michel Pastor, où les premiers résidents ont emménagé en septembre dernier.

© SAM du Parc/Groupe Michel Pastor

Conçu pour allier confort et démarche écologique, cet immeuble de 23 étages, doté notamment d’une salle de cinéma privée, d’une « kids room » et d’un espace de bien-être, produit son électricité et son chauffage grâce à la géothermie et à l’énergie solaire. Serge Ginesy, Responsable environnement chez Michel Pastor Group explique : « on fonctionne avec des sondes creusées dans le sol qui permettent d’échanger de la chaleur ou du froid avec le sol. »

Un système sous haute surveillance, qui permet aux températures de rester stables toute l’année, et de diminuer le recours aux sources de production d’énergie. En parallèle, le toit de l’immeuble est couvert de panneaux solaires, pour seconder la géothermie et assurer une énergie continue.

Ces pompes à chaleur, dans le sous-sol de l’immeuble, permettent d’alimenter la résidence grâce à la géothermie. / © SAM du Parc/Groupe Michel Pastor

Le toit de l’immeuble est équipé de panneaux solaires / © SAM du Parc/Groupe Michel Pastor

Les résidents sont par ailleurs invités à surveiller leur consommation. Chaque appartement est équipé d’une interface de gestion énergétique du logement. Une interface qui permet à chacun de gérer et calculer leur niveau de consommation, leur classe énergétique et leurs émissions de CO2. « L’idée est de mettre à disposition des résidents les moyens d’agir« , souligne Serge Ginesy.

Les résidents sont également encouragés à trier leurs déchets, grâce à six bacs mis à disposition de chaque logement et qui traitent notamment les déchets alimentaires. Les appareils électroménagers installés dans les cuisines sont tous de classe énergétique « A ».

La question de la mobilité a également été abordée, puisque chaque place du garage peut accueillir et alimenter une voiture électrique et les vélos peuvent y être rangés en nombre. La conception de MoNa Résidence est par ailleurs certifiée « excellente » par la BREEAM, qui évalue la performance énergétique des bâtiments.

Enfin, toutes les plantes qui décorent le jardin sont peu gourmandes en eau et, surtout, adaptées au climat azuréen. Des nichoirs et des hôtels à insectes ont même été installés, pour prendre soin de la faune et la flore environnantes.

