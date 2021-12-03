В этой новой серии статей Monaco Tribune рассмотрит различные переходные процессы, происходящие в Княжестве, в области цифровых технологий, энергетики и транспорта. Мы изучим влияние этих процессов на повседневную жизнь монегасков. Эта третья статья посвящена вопросу энергетики.

Ядерная, солнечная, геотермальная, гидроэлектрическая… Из какого источника энергии поступает наше электричество или отопление? Применяя экологически ответственный подход, Княжество работает над сокращением выбросов парниковых газов, особенно производимых зданиями.

Менее дорогая, но пагубная для экологии «ископаемая» энергетика (уголь., мазут, ядерное топливо) практически больше не используется в Монако. Мазут будет запрещен с 1 января следующего года, в то время как КС-26, в которой принимал участие принц Альбер II, подтвердила свое желание отказаться от угля. Остается только атомная энергетика, которая даже занимает второе место среди источников энергии, используемых нашими читателями, согласно нашему опросу.

Опрос возглавляет гидроэлектроэнергия, возобновляемый источник, такой же как солнечная, геотермальная, талассотермальная энергия, а также энергия ветра и биомассы. Это более чистые, но более дорогие источники энергии, в которые Княжество намерено инвестировать.

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MoNa Résidence — пример экологически чистого здания

Хотя замена энергосистемы в существующих зданиях может показаться сложной задачей, в некоторых новых зданиях в Княжестве используется кардинально новый, экологический подход. Так, например, обстоит дело с жилым комплексом MoNa Résidence, принадлежащей группе Мишеля Пастора, который принял своих первых жителей в сентябре этого года.

© SAM du Parc/Groupe Michel Pastor

Это 23-этажное здание, в котором есть частный кинотеатр, игровая комната и оздоровительный центр, спроектировано так, чтобы сочетать в себе комфорт с экологией. Так здание производит электричество и отапливается с помощью геотермальной и солнечной энергии. Серж Жинези (Serge Ginesy), руководитель отдела по защите окружающей среды в Michel Pastor Group, объясняет: «Электричество и тепло вырабатывается с помощью зондов, вкопанных в землю, которые обмениваются теплом или холодом с почвой».

За системой ведется круглосуточное наблюдение. Она позволяет поддерживать стабильную температуру круглый год и снижает потребность в источниках производства энергии. В то же время крыша здания покрыта солнечными панелями, которые дополняют геотермальную энергию и обеспечивают непрерывное энергоснабжение.

Эти тепловые насосы в подвале здания обеспечивают жилой комплекс геотермальной энергией / © SAM du Parc/Groupe Michel Pastor

На крыше здания установлены солнечные батареи / © SAM du Parc/Groupe Michel Pastor

Жителям также рекомендуется следить за своим потреблением. Каждая квартира оснащена интерфейсом управления энергопотреблением дома. Интерфейс, позволяющий каждому человеку управлять и рассчитывать свой уровень потребления, свой класс энергопотребления и свои выбросы CO2. «Идея заключается в том, чтобы предоставить жителям средства для принятия мер», — подчеркивает Серж Жинези.

Жителей также поощряют сортировать свои отходы: для каждого дома предусмотрено шесть контейнеров, включая пищевые отходы. Вся бытовая техника на кухнях относится к классу «А» по уровню энергопотребления.

Вопрос мобильности жителей также был решен, созданием достаточного количества парковочных мест, с зарядкой для электромобилей. Также есть много места для велосипедов. Здание MoNa Residence получило наивысший рейтинг по системе BREEAM, которая оценивает энергетические характеристики зданий.

Наконец, все растения, украшающие сад, не нуждаются в большом количестве воды и, прежде всего, приспособлены к климату Лазурного берега. Для заботы об окружающей фауне и флоре были установлены гнездовые ящики и домики для насекомых.

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