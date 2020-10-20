











Компания Monaco Énergies Renouvelables (MER) приобрела три проекта ветряных электростанций во Франции. Эта инвестиция знаменует еще один шаг к энергетической независимости Монако.

Три проекта ветряных электростанций разрабатывает немецкая компания ABO Wind. Две ветряные электростанции находятся в департаменте Charente, недалеко от Бордо, а третья — в департаменте Brittany’s Côte d’Armor.

Каждая станция будет иметь от двух до четырех турбин, которые совокупно будут производить 57 ГВтч в год — это 10% энергопотребления Монако.

«Ветряные электростанции смогут покрыть основное энергопотребление страны, особенно в ночное время», — заявило Княжеское правительство.

Три ветряные и десять солнечных электростанций

Ожидается, что ветряные электростанции откроются в период с декабря 2020 по июнь 2021 года. Их производство энергии будет добавлено к производству нынешних десяти солнечных электростанций Монако. Вместе они будут производить 75 МВт возобновляемой энергии, что составляет 25% потребления княжества.

Компания Monaco Énergies Renouvelables (MER) была создана три года назад правительством и Электрогазовой компанией Монако (SMEG). Ее цель состоит в том, чтобы Монако полностью полагалось на возобновляемые источники энергии, переключившись на солнечную, ветровую и гидроэнергетику. К 2025 году княжество нацелено на пятидесятипроцентную энергетическую независимость.