В новой серии статей мы рассказываем о переходных процессах Княжества в области цифровых технологий, энергетики и транспорта, а также об их влиянии на местных жителей. Вторая статья посвящена вопросу транспорта.

На территории площадью всего в два квадратных километра приоритет лучше отдавать мягкой и устойчивой мобильности. Княжеское правительство это отлично понимает. Частные автомобили имеют три главных минуса: они загрязняют окружающую среду, они шумные и громоздкие. Усилия по стимулированию использования электроэнергии и отказа от углеродной экономики предпринимаются достаточно давно. Первый шаг в Монако был сделан в 1994 году с введением субсидии в 30% на покупку электромобиля. С тех пор число пунктов зарядки электромобилей в Монако стремительно растет.

Растет также число инициатив по эко-мобильности. Электровелосипеды, каршеринг и механические велосипеды — среди способов передвижения по Монако. Какой транспорт выбирают наши читатели?

Электрические велосипеды и прогулки

«Monabike! Подписка на два года!», — задает тон один из наших читателей, ответивший на вопрос. «Велосипеды — это одна из лучших идей в Княжестве», — делится своим мнением другой читатель.

Monabike, сервис аренды велосипедов по принципу самообслуживания, стал хитом Княжества. В 2020 году было совершено 342 000 поездок. Благодаря 140 пассажирским конвейерам, общественным лифтам и эскалаторам прогулки по Монако стали гораздо легче.

«Для меня сочетание ходьбы и езды на Monabike — самый быстрый способ передвижения по Княжеству», — говорит один из наших читателей в опросе. Единственный недостаток: доступность велосипедов. Действительно, в часы пик «некоторые станции обычно пустуют».

Об этой проблеме знают в сервисе аренды велосипедов, говорит господин де Сен-Дени (De Saint Denis), руководитель службы Monabike. «В часы пик ситуация достаточно сложная, так как все передвижения происходят одновременно. Команда Monabike совершает от 1500 до 2000 поездок в день, чтобы сбалансировать число велосипедов на станциях. Проблема сохраняется: наши грузовики стоят в пробках, а велосипеды тем временем заняты».

Значит ли это, что решение кроется в расширении станций? «Это вопрос использования общественного пространства. Нужно место, и мы не контролируем это. Мы определили критические точки, где нужны большие станции», — поясняет руководитель Monabike. Например, пункт аренды на бульваре Мулен: «он должен быть больше, но куда его расширять?».

Снижение автомобильного трафика

Еще одна история успеха в развитии мягкой мобильности — это Klaxit. В течение года правительство тестировало приложение для каршеринга. Пользователи объединялись, чтобы доехать из дома на работу. Приложение использовали в 25 компаниях Монако, где в общей сложности работают 9 300 человек.

Тестовый период показал большой успех: пользователи совместно проехали 230 000 километров и тем самым сократили выбросы CO2 на 25,5 тонн. Все эти инициативы соответствуют цели, поставленной правительством: к 2030 году сократить автомобильный трафик на 20% по сравнению с 2019 годом.

Новые виды транспорта привлекают жителей Княжества и приближают Монако к будущему без громоздких автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Читайте также: ПЕРЕХОДЫ. Облегчают ли цифровые услуги жизнь в Монако?

Больше по теме: Увеличат ли частоту движения автобусов на линии 3?