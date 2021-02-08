











Экологичная мобильность и широкое использование велосипедов находятся в фокусе внимания департамента окружающей среды и градостроительстве. В июле 2019 года «MonacoBike» дал толчок развитию электровелосипедов по принципу самообслуживания. Сегодня система продолжает развиваться.

Первоначально «MonacoBike», инициатива Княжеского правительства и автобусной компании «Монако» была направлена на удвоение числа станций и рост числа велосипедов в три раза. Система также была открыта для клиентов через мобильное приложение для просмотра местоположения станций и доступных велосипедов.

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Сегодняшние результаты впечатляют — «MonacoBike» увеличил использование в четыре раза. В 2020 году зарегистрировано 2100 абонентов и выполнено 342 000 поездок.

Развертывание велосипедов и станций

В ближайшие дни будут установлены новые станции — в туннеле Ténao, на бульваре d’Italie, на проспекте Grande Bretagne, на улице Lauriers и бульваре Jardin Exotique. Всего будет доступно 43 велосипеда, а также 390 велосипедов BOOST из Квебека

Нужно выбрать предложение на сайте monabike.mc или в приложении PBSC;

Взять велосипед при помощи бесконтактной карты CAM или сканируя QR-код через приложение;

После поездки велосипед нужно вернуть на станцию.