











8 октября Аннабель Жагер-Сейду (Annabelle Jaeger-Seydoux), глава миссии правительства Монако по энергетическому переходу, выступила в институте Monaco Women in Finance («Женщины Монако в финансах») с докладом о мерах, которые Княжество принимает для содействия устойчивому развитию.

Отказ от пластика

Будучи основным источников выбросом CO2 в Княжестве, пластик — одна из главных проблем, требующая решения не только в Монако, но и во всем мире. По данным отчета рамочной конвенции ООН «Национальная инвентаризация 2021» об изменении климата, 24% выбросов парниковых газов приходятся на сжигание пластиковых отходов. Цель Аннабель Жагер-Сейду заключается в поиске альтернатив пластику, что повлечет за собой снижение количества пластиковых отходов. По ее словам, основная сложность в ограничении пластика состоит в давлении потребителей и регулирующих органов. Первый шаг к сокращению пластиковых отходов — это запрет на использование одноразового пластика как для потребителей, так и для производителей.

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Сокращение и сортировка отходов

Еще один основной элемент энергетического перехода — это сортировка и сокращение отходов. Аннабель Жагер-Сейду призвала жителей Монако посетить сортировочный центр компании Paprec в Каннах. Там каждый сможет увидеть, куда в конечном итоге поступают отходы. В мире возникла проблема с переработкой отходов. Из-за неисправности некоторых систем сортировки европейские правительства долгое время отправляли неотсортированные отходы в Азию. Это продолжалось, пока принимающие отходы страны не сказали «стоп». С тех пор неполадки в системе сортировки не были устранены. Но Аннабель Жагер-Сейду призывает людей не только продолжать сортировать отходы, но и сократить их производство. «Мы должны решать проблему с ее истоков», — уверенна она.

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Ремонт вместо чрезмерного потребления

Чтобы сократить отходы, можно ремонтировать поврежденные предметы вместо того, чтобы выбрасывать их и покупать новые. В эпоху чрезмерного потребления магазины, дающие вторую жизнь уже использованным вещам, становятся редкостью. В конце ноября пройдет «Неделя сокращения отходов», и Монако планирует принять в ней участие, опубликовав карту компаний по ремонту. В ближайшее время в сотрудничестве с мэрией будет организован день, посвященный ремонту вещей, которые еще можно использовать.

Поощрение электромобильности

Монако на протяжении долгого времени поощряет электромобильность. С 1994 года Княжеское правительство предлагает 30%-ю помощь в покупке электромобиля в Монако. Эти автомобили, конечно, загрязняют окружающую среду с точки зрения их производства, но в долгосрочной перспективе они значительно снижают выбросы парниковых газов. «Нам придется столкнуться с проблемами и решать их», — признает Аннабель Жагер-Сейду, имея в виду проблемы с подзарядкой и утилизацию по окончании срока службы электромобилей. Однако речи о том, чтобы оставаться в углеродной экономике, быть не может. Поэтому Княжеское правительство стремится развеять все опасения потребителей через службу вопросов и ответов на сайте. Те, кто не могут сразу сменить автомобиль, все еще могут внести свой вклад в снижение углеродных выбросов, используя платформу для каршеринга, запущенную в Монако во время пандемии.

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Рассчитать свой углеродный след

На пути энергетического перехода Княжество предлагает частным лицам, компаниям и ассоциациям рассчитать влияние их образа жизни на окружающую среду. Взяв на себя обязательство сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с 1990 годом и достичь углеродной нейтральности к 2050 году, правительство создало Национальный пакт об энергетическом переходе. С 2016 года каждый может индивидуально или коллективно присоединиться к Пакту онлайн и взять на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов для борьбы с глобальным потеплением. Аннабель Жагер-Сейду напоминает: «Устойчивое развитие — это амбициозная и сложная глобальная задача. Необходим коллективный ответ, за это ответственны мы».

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