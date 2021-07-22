











Партнерство между Научным центром Монако (CSM) и Домом Chanel, начатое в 2019 году, позволит исследователям лучше понять механизмы роста этого вида.

Красный коралл ценится в Средиземноморье. Используемый в ювелирных изделиях с античных времен, этот вид растет медленно, от 2 до 8 мм в год. Это делает его драгоценным материалом и природным сокровищем, которое необходимо охранять. Поэтому Научный центр Монако (CSM) и Chanel решили объединить усилия и приступить к созданию исследовательского подразделения по изучении биологии драгоценных кораллов. Целью проекта является разработка фундаментальных исследовательских программ, направленных на защиту кораллов и изучение их образа жизни.

В среду, 14 июля, представители Научного центра Монако установили колонии красных кораллов в подводных гротах Княжества. Цель — создать природную среду для репродукции этого вида, численность которого сокращается из-за изменения климата и неконтролируемого промысла, хотя и регулируемого.

Первая репродукция ожидается в конце месяца

Для обеспечения воспроизводства кораллов, в гротах были созданы различные системы. В зависимости от групп и с помощью предварительно проведенного сексирования, в колониях присутствует разное количество кораллов мужского пола. Таким образом, можно будет определить наиболее благоприятную среду для размножения. Один из них ожидается к концу июля.

«Восстановление поврежденной экосистемы проводится зачастую на суше. В морской среде это делается еще очень редко. Я считаю, что сегодня важно использовать эти научные методы для проведения таких реставраций. Это в некотором смысле первый случай восстановления коралловых и первый шаг для внедрения научных методов экологического восстановления», — сказал профессор Дени Альман (Denis Allemand), директор Научного центра Монако.