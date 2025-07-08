Посидония: что делать с этими растениями и их нашествием на наши пляжи?

Каждую зиму пляжи Лазурного берега покрываются коричневыми кучами. Эти оторвавшиеся листья посидонии часто раздражают туристов. Однако они скрывают в себе неожиданный потенциал.

Её часто путают с водорослями, однако посидония – цветущее растение, корни которого уходят на дно Средиземного моря. Благодаря своим длинным зеленым листьям, стеблям и корням, закрепившимся в песке, она образует огромные подводные луга, которые колеблются в такт течениям. Эти морские луга, скромные, но жизненно важные, являются средой обитания богатого биоразнообразия: рыбы, ракообразные и моллюски находят в них убежище и растут, защищенные от хищников.

Посидония также очищает воду, замедляет эрозию пляжей, стабилизируя морское дно. Она улавливает огромное количество углерода, гораздо больше, чем наземные леса. Это настоящий столп экологического баланса Средиземноморья, часто невидимый, но абсолютно необходимый. Посидония вырабатывает кислород – от 14 до 20 литров на квадратный метр в день. Ученые называют её «легкими Средиземноморья».

© Стефан Жамм (Stéphane Jamme) – Aquanaute Expertise

Однако это охраняемое растение сегодня находится под угрозой из-за деятельности человека: загрязнения, незаконных стоянок, освоения прибрежных территорий, глобального потепления… все эти факторы подвергают опасности эту важнейшую экосистему. Как и все растения, посидония обновляет листья. Те, что падают, буреют, отделяются и затем переносятся течением к побережью. Они образуют на пляжах полосы посидонии, то есть естественные скопления, которые могут удивить посетителей.

AMPN (Монаконская ассоциация по защите природы) играет ключевую роль в сохранении посидонии в Княжестве. В 1976 году была создана морская охраняемая территория Ларвотто для защиты единственного в Монако луга посидонии, имеющего важное значение для морского биоразнообразия. С 2021 года под руководством доктора Хайке Моленаар ассоциация реализует экспериментальную программу прививания, направленную на восстановление деградировавшего участка луга. Результаты – многообещающие. В 2024 году густота растений выросла на 20%, а метод, испытанный в Монако, оказался наиболее эффективным в сравнительном исследовании, проведенном в масштабах Средиземноморья. Целью мониторинговой кампании 2025 года является подтверждение этого прогресса в рамках программы, поддерживаемой княжеским правительством.

Приложение для защиты посидонии, сокровища Средиземноморья

От посидонии до повседневных товаров

© Коммуна Больё-сюр-Мер

Эти морские растения, что еще более неожиданно, могут быть использованы в практических и инновационных целях.

Ставку на это сделала ремесленная пивоварня Branao, которая только что запустила «Posidonia», первое коммерческое пиво, изготовленное из посидонии. Это нововведение является результатом сотрудничества пивоварни и города Больё-сюр-Мер. Мастера-пивовары Эрик Дютийёль и Жорж Компер потратили полтора года на разработку рецепта, сочетающего муку посидонии и жареные оливковые косточки. Они обнаружили, что высушенные и поджаренные листья выделяют тонкие нотки йода и лесного ореха. Процесс производства состоит из нескольких этапов. После опреснения и сушки посидония обжаривается для раскрытия её аромата, а оливковые косточки привносят нотки карамели и поджаренной древесины. Коммуна принимает непосредственное участие в поставках. Первый сбор урожая 2025 года начался в январе с помощью муниципального экскаватора. Такой подход формализует восстановление природных насаждений с целью преобразования этих выброшенных на берег растений в местное сырьё. В результате получается светлое пиво с янтарными отблесками. Этот напиток теперь можно приобрести в кафе Больё и в туристическом офисе. Для жителей города при регистрации организуются бесплатные дегустации. Эта инициатива открыла путь новым экспериментам. В настоящее время пивоварня тестирует другие рецептуры для расширения своего ассортимента.

© Болье-сюр-Мер

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Текстильная промышленность также использует это растение в символических целях. Такие бренды, как Posidonie, разрабатывают купальники из «переработанных рыболовных сетей», что «экономит воду и сокращает выбросы CO 2 до 80%», утверждает бренд. Другие секторы также изучают её потенциал: теплоизоляция, сельское хозяйство для компостирования и улучшения почвы, а также дизайн для создания переработанной бумаги и декоративных предметов.

Однако эта диверсификация поднимает вопросы регулирования: посидония является «охраняемым видом», любая переработка требует «получения освобождения от государственных услуг», напоминает GIS Posidonie. Эксплуатировать можно только естественные скопления, выброшенные на берег, чтобы сохранить баланс средиземноморских морских экосистем.

Приложение для защиты посидонии, сокровища Средиземноморья