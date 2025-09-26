На пути к более экологичному яхтингу: инновации и устойчивые решения на Яхт-шоу Монако — 2025

Яхт-шоу Монако — 2025 делает особый акцент на экологической повестке, представляя инновации и подтверждая приверженность отрасли устойчивым практикам. Благодаря альтернативным видам двигателей, внедрению искусственного интеллекта и новому поколению владельцев, более внимательных к вопросам охраны природы, яхтенный сектор очерчивает контуры будущего, ориентированного на ответственность и снижение воздействия на окружающую среду.

В рамках 34-го издания выставка запустила программу Blue Wake, разработанную совместно с Water Revolution Foundation. «59 экспонентов получили признание Blue Wake в этом первом выпуске программы, основанном на точных научных критериях, что ясно отражает растущую приверженность отрасли экологической ответственности», — заявила генеральный директор выставки Гаэль Талларида на открытии конференции в среду, 24 сентября.

Первые Blue Wake Awards 2025 были вручены во вторник вечером. Ими отметили самых инновационных участников в пяти категориях: водные игрушки и приспособления, роскошные товары и услуги, поставщики морского оборудования, ремонт и строительство, а также специальный приз жюри. По словам Фабьена Арну, директора Riviera Yachting Network, эта инициатива еще раз подчеркнула значение Монако как катализатора перемен: «Монако является настоящим лидером в области серьезных обязательств и новых инновационных инициатив. Именно здесь формируется яхтинг будущего».

В числе победителей оказались Tykun в категории тендеров и оборудования для отдыха на воде, Tai Ping — за достижения в сегменте роскошных продуктов и услуг, компания Deasyl признана лучшим поставщиком морского оборудования. В номинации «Модернизация и строительство яхт» победителем стала Sanlorenzo, а специальный приз жюри получил катамаран Reduce Catamaran by Silver Yachts.

© MYS

Альтернативные виды топлива открывают новые возможности

Для достижения целей по декарбонизации сектор делает ставку на альтернативные виды топлива. Наряду с водородом, многообещающим решением становится метанол. «Использование метанола означает, что в жизненном цикле топлива выбросы практически равны нулю, — поясняет Катерина Бенедетти, руководитель проекта отдела R&D компании Meccano Engineering, участница программы Blue Wake, разрабатывающая системы метанольных двигателей для яхт длиной 68 метров. — С точки зрения хранения, безопасности и доступности это, вероятно, лучший вариант».

Немедленной альтернативой становится и биотопливо, например гидроочищенное растительное масло (HVO), которое может использоваться в комбинации с водородными решениями. «Это топливо снижает выбросы на 90 % и стоит лишь немного дороже дизеля. При этом вам не нужно ничего менять на борту, модернизация не требуется», — отмечает директор Water Revolution Foundation Роберт Ван Тол.

Во Франции биотопливо уже добавляется в традиционные виды топлива для сокращения выбросов углерода © Бенжамен Годар – Monaco Tribune

Энергетический вызов

Хранение энергии — еще один ключевой вызов энергетического перехода в яхтинге. «Мы думаем, что яхта загрязняет окружающую среду только во время плавания. На самом деле 80 % ее энергопотребления приходится на эксплуатацию, на “гостиничную” часть. Цель — изменить режим потребления, особенно ночью, чтобы снизить шумовое загрязнение в местах, которые мы хотим сохранить», — объясняет Фабьен Арну.

По словам Лоренцо Савини, инженера по продажам Siemens Energy, разные технологии должны работать в связке: «Топливный элемент производит электроэнергию для зарядки батарей, используемых для гостиничных услуг. Он теряет постоянную мощность, тогда как батарея эффективна для покрытия пиков потребления. Мы по-прежнему зависим от батарей». Siemens Energy подчеркивает индивидуальный подход: «В нашей области не существует готовых решений. Мы знаем, что каждый проект уникален. Обычно мы исходим из модульной системы с решениями, основанными на смешанных источниках энергии», — уточняет Савини.

Будущее связано с более емкими аккумуляторами. «Прототипы полупроводниковых батарей будут готовы в начале 2026 года, но появятся на рынке только через два-три года из-за сертификации», — прогнозирует Якопо Сенарега, руководитель R&D в Benetti.

Для оптимизации энергопотребления все активнее применяется искусственный интеллект. «Системы ИИ уже можно использовать на существующих судах для сокращения времени простоя, повышения эффективности и снижения расхода топлива», — отмечает директор Team Italia Marine (Rolls-Royce/MTU) Кристиан Паолини.

Модернизация — рычаг воздействия на существующий флот

С более чем 6000 яхт длиной свыше 30 метров в эксплуатации, рефитинг («модернизация» —прим.редактора) играет ключевую роль в продлении срока службы флота. «Мы установили 40 датчиков на 42-метровом судне Sanlorenzo, чтобы получить точную картину энергопотребления. Первые результаты показали, что вместо двух генераторов по 115 кВт достаточно одного мощностью 60–65 кВт», — рассказывает Фабьен Арну.

Такой подход позволил оценить возможности и позиционировать субподрядчиков в сфере «зеленого рефитинга». «Индустрия рефитинга действительно может предложить реальные и долгосрочные решения», — подчеркивает он. В прошлом году только в южном регионе Франции было проведено 609 рефитингов яхт длиной более 30 метров из примерно 1700 во всем мире.

На примере модели 43 Comfort марки Maxim особая форма лопасти позволила снизить подводный шум на 30 % © Бенжамен Годар – Monaco Tribune

Новое поколение владельцев с большей экологической ответственностью

Смена поколений становится одним из ключевых факторов трансформации. «Средний возраст нового владельца суперъяхты сегодня составляет 42 года. Это поколение отличается гораздо более высокой чувствительностью к экологическим вопросам и использует яхты иначе, чем предыдущие», — отмечает Фабьен Арну.

Изменения касаются и работы экипажей. «Мы внедрили программу, направленную на лучшее понимание экологического воздействия повседневных операций и на принятие практических мер для его снижения. Например, замена чистящих средств», — рассказывает Джорджина Менхенеотт, руководитель отдела КСО в Burgess. Компания также предлагает включать благотворительные инициативы в чартерные услуги, поддерживая исследования и сбор научных данных в природной среде.

© Бенжамен Годар – Monaco Tribune

С четким планом достижения углеродной нейтральности к 2050 году яхтенная индустрия уверенно смотрит вперед. «Немногие отрасли действительно спланировали свое будущее так, как это делает сегодня яхтенный сектор, с количественными целями в области проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта», — подчеркивает Роберт Ван Тол из Water Revolution Foundation.