На пути к более экологичному яхтингу: инновации и устойчивые решения на Яхт-шоу Монако — 2025
Яхт-шоу Монако — 2025 делает особый акцент на экологической повестке, представляя инновации и подтверждая приверженность отрасли устойчивым практикам. Благодаря альтернативным видам двигателей, внедрению искусственного интеллекта и новому поколению владельцев, более внимательных к вопросам охраны природы, яхтенный сектор очерчивает контуры будущего, ориентированного на ответственность и снижение воздействия на окружающую среду.
В рамках 34-го издания выставка запустила программу Blue Wake, разработанную совместно с Water Revolution Foundation. «59 экспонентов получили признание Blue Wake в этом первом выпуске программы, основанном на точных научных критериях, что ясно отражает растущую приверженность отрасли экологической ответственности», — заявила генеральный директор выставки Гаэль Талларида на открытии конференции в среду, 24 сентября.
Первые Blue Wake Awards 2025 были вручены во вторник вечером. Ими отметили самых инновационных участников в пяти категориях: водные игрушки и приспособления, роскошные товары и услуги, поставщики морского оборудования, ремонт и строительство, а также специальный приз жюри. По словам Фабьена Арну, директора Riviera Yachting Network, эта инициатива еще раз подчеркнула значение Монако как катализатора перемен: «Монако является настоящим лидером в области серьезных обязательств и новых инновационных инициатив. Именно здесь формируется яхтинг будущего».
Альтернативные виды топлива открывают новые возможности
Для достижения целей по декарбонизации сектор делает ставку на альтернативные виды топлива. Наряду с водородом, многообещающим решением становится метанол. «Использование метанола означает, что в жизненном цикле топлива выбросы практически равны нулю, — поясняет Катерина Бенедетти, руководитель проекта отдела R&D компании Meccano Engineering, участница программы Blue Wake, разрабатывающая системы метанольных двигателей для яхт длиной 68 метров. — С точки зрения хранения, безопасности и доступности это, вероятно, лучший вариант».
Немедленной альтернативой становится и биотопливо, например гидроочищенное растительное масло (HVO), которое может использоваться в комбинации с водородными решениями. «Это топливо снижает выбросы на 90 % и стоит лишь немного дороже дизеля. При этом вам не нужно ничего менять на борту, модернизация не требуется», — отмечает директор Water Revolution Foundation Роберт Ван Тол.
Энергетический вызов
Хранение энергии — еще один ключевой вызов энергетического перехода в яхтинге. «Мы думаем, что яхта загрязняет окружающую среду только во время плавания. На самом деле 80 % ее энергопотребления приходится на эксплуатацию, на “гостиничную” часть. Цель — изменить режим потребления, особенно ночью, чтобы снизить шумовое загрязнение в местах, которые мы хотим сохранить», — объясняет Фабьен Арну.
Яхт-клуб Монако анализирует влияние геополитической напряженности на яхтенную промышленность
По словам Лоренцо Савини, инженера по продажам Siemens Energy, разные технологии должны работать в связке: «Топливный элемент производит электроэнергию для зарядки батарей, используемых для гостиничных услуг. Он теряет постоянную мощность, тогда как батарея эффективна для покрытия пиков потребления. Мы по-прежнему зависим от батарей». Siemens Energy подчеркивает индивидуальный подход: «В нашей области не существует готовых решений. Мы знаем, что каждый проект уникален. Обычно мы исходим из модульной системы с решениями, основанными на смешанных источниках энергии», — уточняет Савини.
Будущее связано с более емкими аккумуляторами. «Прототипы полупроводниковых батарей будут готовы в начале 2026 года, но появятся на рынке только через два-три года из-за сертификации», — прогнозирует Якопо Сенарега, руководитель R&D в Benetti.
Monaco Business 2025: от вызовов к успеху — новые перспективы для предпринимателей
Для оптимизации энергопотребления все активнее применяется искусственный интеллект. «Системы ИИ уже можно использовать на существующих судах для сокращения времени простоя, повышения эффективности и снижения расхода топлива», — отмечает директор Team Italia Marine (Rolls-Royce/MTU) Кристиан Паолини.
Модернизация — рычаг воздействия на существующий флот
С более чем 6000 яхт длиной свыше 30 метров в эксплуатации, рефитинг («модернизация» —прим.редактора) играет ключевую роль в продлении срока службы флота. «Мы установили 40 датчиков на 42-метровом судне Sanlorenzo, чтобы получить точную картину энергопотребления. Первые результаты показали, что вместо двух генераторов по 115 кВт достаточно одного мощностью 60–65 кВт», — рассказывает Фабьен Арну.
Такой подход позволил оценить возможности и позиционировать субподрядчиков в сфере «зеленого рефитинга». «Индустрия рефитинга действительно может предложить реальные и долгосрочные решения», — подчеркивает он. В прошлом году только в южном регионе Франции было проведено 609 рефитингов яхт длиной более 30 метров из примерно 1700 во всем мире.
Новое поколение владельцев с большей экологической ответственностью
Смена поколений становится одним из ключевых факторов трансформации. «Средний возраст нового владельца суперъяхты сегодня составляет 42 года. Это поколение отличается гораздо более высокой чувствительностью к экологическим вопросам и использует яхты иначе, чем предыдущие», — отмечает Фабьен Арну.
Изменения касаются и работы экипажей. «Мы внедрили программу, направленную на лучшее понимание экологического воздействия повседневных операций и на принятие практических мер для его снижения. Например, замена чистящих средств», — рассказывает Джорджина Менхенеотт, руководитель отдела КСО в Burgess. Компания также предлагает включать благотворительные инициативы в чартерные услуги, поддерживая исследования и сбор научных данных в природной среде.
С четким планом достижения углеродной нейтральности к 2050 году яхтенная индустрия уверенно смотрит вперед. «Немногие отрасли действительно спланировали свое будущее так, как это делает сегодня яхтенный сектор, с количественными целями в области проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта», — подчеркивает Роберт Ван Тол из Water Revolution Foundation.