Monaco Business 2025: от вызовов к успеху — новые перспективы для предпринимателей
Монако — непреодолимое препятствие для начинающих предпринимателей? Вовсе нет. 13-я выставка Monaco Business была посвящена вопросам предпринимательства и имиджевой привлекательности Княжества.
«Экономика Монако показала […] устойчивость, прочность, креативность, воображение и умение адаптироваться к любым вызовам современности», — сказал государственный министр в своей речи на открытии выставки, которая прошла 18 сентября в Sea Club отеля Méridien Beach Plaza. Кристоф Мирман подчеркнул успехи Княжества в сфере создания новых компаний: «565 предприятий против 371 в прошлом году». Эта динамика наглядно показывает, что Монако продолжает привлекать предпринимателей и профессионалов.
Экономическая модель, которая работает
В этом году у всех на устах имиджевая привлекательность страны. Недавно назначенная уполномоченной в этой сфере Людмила Раконна Ле Гофф выделила преимущества Княжества: «политическая и институциональная стабильность», «отсутствие госдолга», «простая и прозрачная налоговая система», а также «компактная и гибкая бизнес-среда, где доступ к властям и ключевым людям особенно быстрый».
О плюсах Монако рассказала и директор стартап-инкубатора Monaco Tech Сандрин Соваль-Шантелуб: «Монако — отличная среда для запуска бизнеса. Здесь есть ощущение стабильности и жизнеспособности экономики, что стимулирует инновации. Благодаря небольшим размерам страны здесь сосредоточено много компаний, а инвесторов встретить проще. Monaco Tech как раз и помогает молодым стартапам в первые годы их развития».
В своем выступлении Людмила Раконна Ле Гофф отметила: «Привлекательность не рождается указом — она создается ежедневно через диалог, гибкость и способность меняться. Моя работа — превращать ваши отзывы в конкретные предложения для совершенствования существующих инструментов».
Трудности, с которыми сталкиваются предприниматели
Тем не менее, открыть бизнес в Монако не всегда просто. «Главная проблема — это, конечно, расходы. Особенно высока стоимость недвижимости, которая становится серьезным барьером для предпринимателей», — объясняет офис-менеджер Monaco Boost Аннализа Селларио. Эту мысль подтверждает и председатель Молодежной экономической палаты Монако (JCEM) Ханна Дерьян : «От получения разрешений и открытия банковского счета до поиска офиса или места в бизнес-центре — на старте предприниматели сталкиваются с целым рядом препятствий».
Структурированная поддержка для преодоления трудностей
К счастью, в Монако сформирована плотная экосистема поддержки бизнеса, которая позволяет предпринимателям рассчитывать на помощь как со стороны государства, так и со стороны местных партнеров. Одним из ключевых инструментов стала платформа Monaco Boost — «бинес-инкубатор, полностью принадлежащий государству и созданный для содействия предпринимателям с монегаскским гражданством или их супругам. Сегодня здесь работают 55 компаний, представляющих самые разные секторы экономики, при этом аренда помещений предоставляется по ценам, значительно ниже рыночных».
Однако поддержка не ограничивается предоставлением офисных площадей. Monaco Boost проводит семинары, тренинги и профессиональные встречи. «НДС, подбор персонала или искусственный интеллект — это новые темы в запросах на поддержку», — отмечает Анналиса Селларио. У предпринимателей действительно возникает множество вопросов, и именно здесь они находят необходимые ответы.
Со своей стороны, (JCEM) развивает эту систему, организуя конкурс стартапов. Приз княжеского правительства в размере до 40 000 евро позволяет, как подчеркивает председатель JCEM Ханна Дерьян, «сделать первый шаг к профессиональной деятельности в Монако».
А как обстоят дела у женщин в бизнесе? «Открыть своё дело в Монако для женщины не сложнее, чем в других странах, но вызовы есть: «третья смена», необходимость совмещать работу и семью, а также поиск своего места в деловых кругах», — отмечает Анастасия Роз, присяжный переводчик и член Ассоциации женщин-предпринимателей Монако (AFCEM).
«Монако выгодно отличается качеством своей среды: здесь есть надёжная система образования, которая поддерживает семьи, удобная по масштабу экосистема, доступ к сетям и институтам, активно поощряющим женское предпринимательство. В Монако твой бизнес сразу оказывается на виду — и это может быть и вызовом, и возможностью для старта. Но именно открытая и тесная среда помогает женщинам объединяться и поддерживать друг друга. В AFCEM мы каждый день работаем вместе, чтобы помогать преодолевать трудности и превращать вызовы в новые возможности».
Премиум-позиционирование
Сегодня Монако уверенно развивает стратегию высокого уровня. «Мы должны в полной мере раскрыть наше позиционирование как премиум-хаба, который предлагает компаниям беспрецедентное качество обслуживания и уникальный опыт», — подчеркнула Людмила Раконна Ле Гофф. Результаты подтверждают правильность выбранного пути: в 2025 году в Княжестве было создано 565 новых компаний. Это наглядное доказательство того, что модель работает. Следующий шаг — закрепить достигнутую динамику в долгосрочной перспективе и продолжать привлекать таланты и креативных людей, которые будут формировать будущее Монако.