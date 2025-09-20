Monaco Business 2025: от вызовов к успеху — новые перспективы для предпринимателей

Монако — непреодолимое препятствие для начинающих предпринимателей? Вовсе нет. 13-я выставка Monaco Business была посвящена вопросам предпринимательства и имиджевой привлекательности Княжества.

«Экономика Монако показала […] устойчивость, прочность, креативность, воображение и умение адаптироваться к любым вызовам современности», — сказал государственный министр в своей речи на открытии выставки, которая прошла 18 сентября в Sea Club отеля Méridien Beach Plaza. Кристоф Мирман подчеркнул успехи Княжества в сфере создания новых компаний: «565 предприятий против 371 в прошлом году». Эта динамика наглядно показывает, что Монако продолжает привлекать предпринимателей и профессионалов.

Экономическая модель, которая работает

В этом году у всех на устах имиджевая привлекательность страны. Недавно назначенная уполномоченной в этой сфере Людмила Раконна Ле Гофф выделила преимущества Княжества: «политическая и институциональная стабильность», «отсутствие госдолга», «простая и прозрачная налоговая система», а также «компактная и гибкая бизнес-среда, где доступ к властям и ключевым людям особенно быстрый».

О плюсах Монако рассказала и директор стартап-инкубатора Monaco Tech Сандрин Соваль-Шантелуб: «Монако — отличная среда для запуска бизнеса. Здесь есть ощущение стабильности и жизнеспособности экономики, что стимулирует инновации. Благодаря небольшим размерам страны здесь сосредоточено много компаний, а инвесторов встретить проще. Monaco Tech как раз и помогает молодым стартапам в первые годы их развития».

Демо-дни Monaco Tech позволяют молодым стартапам представить свои проекты © Monaco Tribune

В своем выступлении Людмила Раконна Ле Гофф отметила: «Привлекательность не рождается указом — она создается ежедневно через диалог, гибкость и способность меняться. Моя работа — превращать ваши отзывы в конкретные предложения для совершенствования существующих инструментов».

Трудности, с которыми сталкиваются предприниматели

Тем не менее, открыть бизнес в Монако не всегда просто. «Главная проблема — это, конечно, расходы. Особенно высока стоимость недвижимости, которая становится серьезным барьером для предпринимателей», — объясняет офис-менеджер Monaco Boost Аннализа Селларио. Эту мысль подтверждает и председатель Молодежной экономической палаты Монако (JCEM) Ханна Дерьян : «От получения разрешений и открытия банковского счета до поиска офиса или места в бизнес-центре — на старте предприниматели сталкиваются с целым рядом препятствий».

Структурированная поддержка для преодоления трудностей

К счастью, в Монако сформирована плотная экосистема поддержки бизнеса, которая позволяет предпринимателям рассчитывать на помощь как со стороны государства, так и со стороны местных партнеров. Одним из ключевых инструментов стала платформа Monaco Boost — «бинес-инкубатор, полностью принадлежащий государству и созданный для содействия предпринимателям с монегаскским гражданством или их супругам. Сегодня здесь работают 55 компаний, представляющих самые разные секторы экономики, при этом аренда помещений предоставляется по ценам, значительно ниже рыночных».

Важную роль в развитии предпринимательской среды играет и проект «Начинающий предприниматель», учрежденный в 2014 году сенатором JCEM Давидом Сируром. В нынешнем году инициатива отмечает свое десятилетие. © Молодежная экономическая палата

Однако поддержка не ограничивается предоставлением офисных площадей. Monaco Boost проводит семинары, тренинги и профессиональные встречи. «НДС, подбор персонала или искусственный интеллект — это новые темы в запросах на поддержку», — отмечает Анналиса Селларио. У предпринимателей действительно возникает множество вопросов, и именно здесь они находят необходимые ответы.

Со своей стороны, (JCEM) развивает эту систему, организуя конкурс стартапов. Приз княжеского правительства в размере до 40 000 евро позволяет, как подчеркивает председатель JCEM Ханна Дерьян, «сделать первый шаг к профессиональной деятельности в Монако».

А как обстоят дела у женщин в бизнесе? «Открыть своё дело в Монако для женщины не сложнее, чем в других странах, но вызовы есть: «третья смена», необходимость совмещать работу и семью, а также поиск своего места в деловых кругах», — отмечает Анастасия Роз, присяжный переводчик и член Ассоциации женщин-предпринимателей Монако (AFCEM).

«Монако выгодно отличается качеством своей среды: здесь есть надёжная система образования, которая поддерживает семьи, удобная по масштабу экосистема, доступ к сетям и институтам, активно поощряющим женское предпринимательство. В Монако твой бизнес сразу оказывается на виду — и это может быть и вызовом, и возможностью для старта. Но именно открытая и тесная среда помогает женщинам объединяться и поддерживать друг друга. В AFCEM мы каждый день работаем вместе, чтобы помогать преодолевать трудности и превращать вызовы в новые возможности».

13-я выставка Monaco Business собрала более пятидесяти экспонентов и около 1000 участников © Бенжамен Годар – Monaco Tribune

Премиум-позиционирование

Сегодня Монако уверенно развивает стратегию высокого уровня. «Мы должны в полной мере раскрыть наше позиционирование как премиум-хаба, который предлагает компаниям беспрецедентное качество обслуживания и уникальный опыт», — подчеркнула Людмила Раконна Ле Гофф. Результаты подтверждают правильность выбранного пути: в 2025 году в Княжестве было создано 565 новых компаний. Это наглядное доказательство того, что модель работает. Следующий шаг — закрепить достигнутую динамику в долгосрочной перспективе и продолжать привлекать таланты и креативных людей, которые будут формировать будущее Монако.