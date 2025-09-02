Ludmilla Raconnat Le Goff vient d’être nommée délégué en charge de l’attractivité

Le 29 août, Ludmilla Raconnat Le Goff a été nommée délégué en charge de l’attractivité et secrétaire général du conseil stratégique pour l’attractivité © Direction de la Communication – Stéphane Danna

Ludmilla Raconnat Le Goff, directeur général du département des affaires sociales et de la santé, a été nommée délégué en charge de l’attractivité auprès du ministre d’État et secrétaire général du conseil stratégique pour l’Attractivité.

Placée directement sous l’autorité du ministre d’État, Ludmilla Raconnat Le Goff aura pour mission de coordonner la politique d’attractivité de la Principauté dans toutes ses dimensions. Elle devra notamment proposer au Gouvernement Princier une feuille de route stratégique 2025-2026, renforcer la synergie entre acteurs publics et privés et relancer le conseil stratégique pour l’attractivité.

Sur LinkedIn, la nouvelle déléguée a réagi à sa nomination : « C’est un honneur et une grande responsabilité de me voir confier cette mission stratégique, essentielle au rayonnement et à la souveraineté durable de la Principauté ». Elle a notamment annoncé sa feuille de route fondée sur trois principes : « la cohérence et l’alignement de tous les acteurs, la sélectivité dans le ciblage des profils et secteurs stratégiques, et l’agilité pour une capacité d’adaptation rapide ». Pour elle, l’attractivité doit devenir « un pilier historique de la prospérité monégasque. Dans un contexte mondial plus compétitif, elle doit devenir une politique publique structurée, avec pour objectif au-delà d’attirer, de fidéliser nos résidents et entreprises déjà installés. »

Le Prince Albert II renforce les liens entre Monaco et la Lituanie lors d’une visite diplomatique à Vilnius

Un parcours au service de l’État

Diplômée de Kedge Business School, elle a consacré l’essentiel de son parcours professionnel au service de l’État monégasque. Directeur général du département des affaires sociales et de la santé depuis 2021, elle y a coordonné des réformes majeures : retraites, télétravail, création de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire (CMRC), ouverture du Centre d’Accueil de Jour franco-monégasque de pédopsychiatrie, ainsi que la mise en place de l’ensemble des structures Covid (suivi, dépistage et vaccination) pendant la crise sanitaire. Elle a également siégé au conseil d’administration des établissements de santé de la Principauté (CHPG, Centre Cardio-thoracique de Monaco, IM2S).

Auparavant, elle avait exercé les fonctions de conseiller technique puis de secrétaire général au sein du même département. De 2007 à 2009, elle a également occupé le poste d’adjoint au directeur au Monaco Economic Board (MEB), où elle a participé à des opérations de promotion économique de la Principauté ainsi qu’à l’organisation et à la conduite de missions économiques à l’international.