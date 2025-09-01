Le Prince Albert II renforce les liens entre Monaco et la Lituanie lors d’une visite diplomatique à Vilnius

Le Prince Albert II a rencontré le président de la Lituanie, Gitanas Nausėda © Présidence de la République lituanienne

Le Souverain monégasque marque son retour aux affaires publiques par un déplacement stratégique dans les pays baltes.

Ce vendredi 29 août, retour aux activités officielles pour le Prince Albert II qui s’est rendu au Palais Présidentiel de Vilnius. Le Souverain y a rencontré Gitanas Nausėda, Président de la République de Lituanie, dans le cadre d’une visite officielle marquant sa reprise diplomatique après plusieurs semaines de congés.

Des discussions axées sur la coopération bilatérale

Les échanges ont porté sur l’amélioration de la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’économie, la culture, le tourisme et le sport. Les deux dirigeants ont particulièrement évoqué l’intégration d’outils numériques innovants dans le domaine de la santé, reflétant les enjeux post-pandémiques actuels.

© Présidence de la République lituanienne

L’atténuation du changement climatique figurait en bonne place à l’ordre du jour, thème cher au Prince Albert II dans ses engagements internationaux. La rencontre s’est conclue par un appel conjoint au rétablissement de la paix en Ukraine, témoignant de l’alignement des deux nations sur les questions géopolitiques européennes. Cette visite s’inscrit dans la poursuite des relations diplomatiques entre Monaco et la Lituanie depuis 2011, le premier déplacement officiel du Prince Albert II remontant à octobre 2012.