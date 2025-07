Le ministre d’État Christophe Mirmand inaugure l’Espace Honoré II aux côtés du Prince Albert II

Depuis sa prise de fonction, Christophe Mirmand a prononcé son premier discours le mercredi 23 juillet, lors de l’inauguration du nouveau complexe administratif qui rassemble 500 agents de l’État.

Le nouveau ministre d’État a choisi l’inauguration de l’Espace Honoré II pour livrer sa première prise de parole publique depuis sa nomination par le Prince Albert II en début de semaine. Dans son discours inaugural, le successeur de Didier Guillaume a exprimé sa gratitude envers le Souverain : « Je suis honoré, Monseigneur, de la confiance que vous m’avez témoignée en me nommant ministre d’État de votre gouvernement. J’en mesure pleinement les implications et je peux vous assurer de mon entier engagement à votre service et celui de la Principauté ». L’ancien préfet des Alpes-Maritimes et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a souligné sa connaissance du contexte monégasque et des enjeux transfrontaliers, promettant d’aborder ses nouvelles missions « avec une volonté d’écoute et de dialogue ».

Le Prince Albert II assiste au discours de Christophe Mirmand, ainsi que les plus hautes autorités de la Principauté : secrétaire d’État, président du Conseil National, membres du Gouvernement Princier et du Cabinet Princier © Direction de la Communication – Manuel Vitali

© Direction de la Communication

Au micro de Monaco Info, Christophe Mirmand a également confié son ambition personnelle : « Je vais apprendre à être pleinement monégasque de cœur, mais également aussi de pouvoir partager l’ensemble des joies de cette Principauté que je suis heureux aujourd’hui de servir. »

Thomas Brezzo rencontre le nouveau ministre d’État Christophe Mirmand

Un complexe administratif moderne

© Direction de la Communication – Manuel Vitali

L’Espace Honoré II, fruit de quatorze années de conception et de réalisation, a officiellement ouvert ses portes en présence du Prince Albert II, de Monseigneur Dominique-Marie David qui a béni les locaux, et de nombreuses personnalités du Gouvernement Princier. Ce bâtiment de 8 000 m², conçu par les architectes monégasques Christian Curau et François Lallemand, arbore une façade avant évoquant « la silhouette tendue et dynamique d’une coque de navire », selon les mots du ministre d’État. Sa certification « Haute Qualité Environnementale » se traduit par l’installation de près de 700 panneaux solaires et une implantation maximisant l’éclairage naturel.

Depuis fin juin, neuf directions et services du Gouvernement y ont pris leurs quartiers : la direction des affaires juridiques, la direction de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la direction de la prospective, de l’urbanisme et de la mobilité, la direction de l’action et de l’aide sociale, la direction de l’habitat, l’administration des domaines, le service des titres de circulation, le service des parkings publics et l’office des émissions de timbres-poste.

© Direction de la Communication – Manuel Vitali

Cette centralisation facilite les démarches des usagers qui peuvent désormais effectuer un grand nombre de formalités administratives en un seul lieu, accessible rapidement depuis la promenade Honoré II, le parking ou la passerelle Wurtemberg. Le regroupement se poursuivra avec l’installation programmée d’autres services administratifs avenue de Fontvieille, reliés par une passerelle. La nouvelle médiathèque de la Mairie de Monaco viendra également enrichir l’offre culturelle du quartier au rez-de-chaussée de l’immeuble.