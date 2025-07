Christophe Mirmand prête serment et devient officiellement Ministre d’État de Monaco

Audience et prestation de serment Christophe Mirmand © Eric Mathon / Palais princier

Un nouveau chapitre s’ouvre pour la Principauté avec l’entrée en fonction du haut fonctionnaire français.

Lundi 21 juillet à 11h30, Christophe Mirmand a officiellement pris ses fonctions de Ministre d’État de la Principauté de Monaco lors d’une cérémonie solennelle au Palais Princier. Cette prestation de serment devant le Prince Albert II marque la fin d’une période d’intérim de six mois et l’aboutissement d’un processus de nomination rallongé après le décès de Didier Guillaume, en janvier dernier, et le désistement de Philippe Mettoux fin juin.

Une importante cérémonie institutionnelle

En présence de la Princesse Charlène, des membres du Gouvernement, du Cabinet Princier, de son épouse et de sa fille, Christophe Mirmand, 63 ans et ancien préfet de la région PACA, succède ainsi à Isabelle Berro-Amadeï qui assurait l’intérim depuis janvier.

© Eric Mathon / Palais princier

Le protocole traditionnel a été respecté : après la lecture du texte du serment par le Prince Albert II, le nouveau Ministre d’État a levé la main droite et prononcé « Je le jure ». Le Secrétaire d’État Me Yvette Lambin Berti a ensuite procédé à la lecture du procès-verbal, officialisant cette passation de pouvoir.

Première visite officielle à la Sûreté publique

Après avoir effectué sa prestation de serment, Christophe Mirmand a entamé ses premières visites officielles en se rendant à la Direction de la Sûreté publique (DSP) puis au Corps des Sapeurs-pompiers. Accompagné de Lionel Beffre, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, il a été reçu par Éric Arella, Directeur de la Sûreté publique, qui lui a présenté l’organisation sécuritaire de la Principauté.

Le nouveau Ministre d’État s’est rendu à la DSP © Manuel Vitali – Direction de la communication

Cette visite inaugurale témoigne de l’importance accordée par le nouveau Ministre d’État aux questions de sécurité. Lors de son allocution devant l’État-Major et les personnels de toutes les divisions réunis au Salon d’Honneur, il a souligné que « la sécurité est la première des libertés car elle conditionne toutes les autres ». Cette déclaration confirme que la sécurité publique constituera l’une de ses priorités, réaffirmant ainsi l’engagement de la Principauté à maintenir son statut de territoire sûr et stable.

© Manuel Vitali – Direction de la communication