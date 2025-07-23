Кристоф Мирман принимает присягу и официально становится государственным министром Монако.

Инаугурация высокопоставленного французского чиновника открывает новую главу в истории Княжества.

В понедельник, 21 июля, в 11:30 Кристоф Мирман официально вступил в должность государственного министра Княжества Монако в ходе торжественной церемонии в Княжеском дворце. Это приведение к присяге перед Князем Альбером II знаменует собой окончание шестимесячного переходного периода и кульминацию процесса назначения, затянувшегося после смерти Дидье Гийома в январе прошлого года и отвода Филиппа Метту в конце июня.

Важная институциональная церемония

В присутствии Княгини Шарлен, членов правительства, кабинета Князя, своей супруги и дочери, Кристоф Мирман, 63-летний бывший префект региона PACA, сменил Изабель Берро-Амадей, которая исполняла обязанности с января.

© Eric Mathon / Palais princier

Традиционный протокол был соблюдён: после зачитывания текста присяги Князем Альбером II новый государственный министр поднял правую руку и произнес: «Клянусь». Затем государственный секретарь Иветт Ламбен Берти зачитала протокол, формализуя передачу полномочий.

Первый официальный визит – в Управление общественной безопасности

После принятия присяги Кристоф Мирман начал свои первые официальные визиты с посещения Управления общественной безопасности (DSP), а затем – Спасательной службы. В сопровождении министра внутренних дел и правительственного советника Лионеля Беффра его принял директор Управления общественной безопасности Эрик Арелла, который представил ему органы безопасности Княжества.

Новый государственный министр посетил DSP © Мануэль Витали (Manuel Vitali) – Дирекция по связям

Этот первый визит демонстрирует значение, которое новый государственный министр придает вопросам безопасности. В своей речи перед Генеральным штабом и личным составом всех подразделений, собравшимися в Салоне Почета, он подчеркнул, что «безопасность – первая из свобод, поскольку она обуславливает все остальные». В его заявлении подтверждается, что общественная безопасность будет одним из приоритетов, тем самым подтверждая приверженность Княжества сохранению своего статуса безопасной и стабильной территории.

© Мануэль Витали (Manuel Vitali) – Дирекция по связям