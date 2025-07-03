Кристоф Мирман назначен государственным министром Монако

Бывший префект региона PACA был выбран Князем Альбером II после того, как Филипп Метту отказался от этой должности в конце июня.

В пресс-релизе, опубликованном в четверг, 3 июля, княжеский дворец официально объявил о назначении Кристофа Мирмана на пост государственного министра. Объявление сделано после отказа Филиппа Метту 26 июня. Бывший юридический директор SNCF заявил, что данная задача невыполнима. Эта отставка, оглашённая за неделю до запланированной инаугурации, заставила Князя Альбера II быстро найти нового кандидата на смену Дидье Гийому, скончавшемуся в январе прошлого года.

Локальный профиль проблем Монако

В свои 63 года Кристоф Мирман обладает неоспоримым территориальным опытом. Этот выпускник Национальной школы администрации (ENA) выпуска «Мишель де Монтень» (1988 г.) возглавлял несколько стратегических префектур, в частности префектуру Корсики (с 2013 по 2016 год) и префектуру региона Прованс-Альпы-Лазурный берег (РАСА) с 2020 по январь 2025 г., после чего вошёл в кабинет Мануэля Вальса в Министерстве заморских территорий в качестве директора кабинета.

Его глубокие знания Лазурного берега, приобретенные во время работы на посту префекта Приморских Альп (2012-2013 годы), а затем региона PACA, представляют собой ценный актив для управления трансграничными отношениями между Монако, Францией и Италией. Он уже встречался с Князем Альбером II во время официального визита в январе 2021 года.

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Ускоренное вступление в должность

В отличие от Филиппа Метту, у которого был месяц на подготовку, Кристофу Мирману придется приступить к своим обязанностям быстро, до августа. Церемония его приведения к присяге запланирована на 21 июля, через три недели после объявления о его назначении.

Министр иностранных дел и сотрудничества Изабель Берро-Амадей, исполняющая обязанности министра в течение последних шести месяцев, продолжит управлять текущими делами до инаугурации нового государственного министра. Перед Кристофом Мирманом встанет сложная задача: ему предстоит взять на себя управление государственными делами и подтвердить институциональную стабильность Княжества.