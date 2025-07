Christophe Mirmand nommé Ministre d’État de Monaco

L’ancien préfet de la région PACA a été choisi par le Prince Albert II après le désistement de Philippe Mettoux fin juin.

Dans un communiqué de presse diffusé ce jeudi 3 juillet le Palais Princier a officiellement annoncé la nomination de Christophe Mirmand au poste de Ministre d’État. Une annonce qui fait suite au renoncement de Philippe Mettoux, le 26 juin dernier. L’ancien directeur juridique de la SNCF avait invoqué l’impossibilité de mener à bien sa mission. Ce désistement, survenu une semaine avant la prise de fonction prévue, avait contraint le Prince Albert II à identifier rapidement un nouveau candidat pour succéder à Didier Guillaume, décédé en janvier dernier.

Un profil territorial pour les défis monégasques

Christophe Mirmand, 63 ans, apporte une expérience territoriale indéniable. Cet énarque de la promotion Michel de Montaigne (1988) a dirigé plusieurs préfectures stratégiques, notamment celle de la Corse (de 2013 à 2016) et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de 2020 à janvier 2025, avant de rejoindre le cabinet de Manuel Valls au ministère des Outre-mer comme directeur de cabinet.

Sa connaissance approfondie du territoire azuréen, acquise lors de ses mandats de préfet des Alpes-Maritimes (2012-2013) puis de la région PACA, constitue un atout précieux pour gérer les relations transfrontalières entre Monaco, la France et l’Italie. Il avait d’ailleurs déjà rencontré le Prince Albert II lors d’une visite officielle en janvier 2021.

© DR

Une prise de fonction accélérée

Contrairement à Philippe Mettoux, qui avait bénéficié d’un mois de préparation, Christophe Mirmand devra prendre ses fonctions rapidement avant le mois d’août. Sa cérémonie de prestation de serment est prévue pour le 21 juillet, soit trois semaines après l’annonce de sa nomination.

Isabelle Berro-Amadeï, Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, qui assure l’intérim depuis six mois, continuera à gérer les affaires courantes jusqu’à l’investiture du nouveau Ministre d’État. Le défi sera de taille pour Christophe Mirmand, qui devra prendre en main les dossiers gouvernementaux et confirmer la stabilité institutionnelle de la Principauté.