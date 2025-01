Le beau geste du Prince Albert II au regretté Didier Guillaume

Le mercredi 22 janvier 2025, le Prince Albert II a élevé Didier Guillaume, ancien Ministre d’État de Monaco, au rang de Commandeur dans l’Ordre de Saint-Charles à titre posthume.

Cette haute distinction a été remise à son épouse avec beaucoup d’émotion, Béatrice Frecenon-Guillaume, lors d’une cérémonie au Palais Princier. Ses enfants David, Alexandre et Bruno étaient également présents pour assister à cet hommage.

Cette décoration, la veille des funérailles, vient saluer les services rendus par Didier Guillaume à la Principauté de Monaco durant son mandat.

Le Prince Albert II a souligné une nouvelle fois l’engagement et la loyauté exemplaires de l’homme d’État, rappelant les valeurs qu’il incarnait au service de la Principauté.

©Michael Alesi / Palais princier

Sur les réseaux sociaux, les hommages ne cessent d’affluer. Parmi les commentaires sous la publication officielle du Palais Princier, on pouvait lire : « Monseigneur a très bien fait d’honorer ainsi ce grand serviteur de notre pays », « Très belle reconnaissance » ou encore « Un beau geste ».

L’ordre de Saint-Charles a été fondé en 1858 par le Prince Charles III de Monaco. Il s’agit de la plus haute distinction en Principauté.

Un jour de deuil national

Les obsèques de Didier Guillaume ont lieu à la Cathédrale de Monaco aujourd’hui. Le président Français Emmanuel Macron, ainsi que certaines personnalités politiques Françaises et Monégasques seront présents aux côtés du Souverain et de la famille de Didier Guillaume. Ce dernier avait été ancien ministre de l’agriculture en France, entre 2018 et 2020.

Pour rappel, l’accès sur le Rocher est restreint depuis 9 heures, jusqu’à 14 heures.

