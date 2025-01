De nombreux fidèles ont célébré le Noël orthodoxe à Monaco 

Le thème de la soirée était : « Un Noël géorgien ».

Ce jeudi 16 janvier était un jour important pour les évêques, clercs et paroissiens de Monaco puisqu’il s’agissait de la célébration du Noël orthodoxe organisée par la paroisse Sainte-Elena de Monte-Carlo.

La soirée était présidée par l’Évêque dirigeant, Son Excellence Mgr Irenei de Londres et d’Europe occidentale et réunissait des fidèles orthodoxes venus de Monaco et des régions voisines mais aussi de nombreux dignitaires des États monégasque et français.

Une délégation représentant sa Sainteté le Catholicos-Patriarche Élie II de Géorgie, composée de Son Éminence le Métropolite Sava de Khoni et Samtredia, Son Excellence l’Évêque Vachtang de Margveti et Ubisi, ainsi que du Protopresbytre patriarcal Georges Zviadadze comptait parmi les invités d’honneur.

Après un office de Noël dans la paroisse orthodoxe, plus de 180 personnes se sont retrouvées au Yacht Club de Monaco pour un dîner de gala avec performances musicales, danses traditionnelles et vente aux enchères organisée par Sotheby’s Monaco au programme. Tous les fonds collectés lors de la soirée ont été reversés à la Croix-Rouge monégasque, la Croix-Rouge géorgienne et la paroisse de Monaco.

Le chef géorgien de renommé mondiale, Irakli Asatiani, et son équipe, avaient fait le déplacement depuis la capitale géorgienne pour concocter un repas de trois plats aux invités.