Православные христиане отпраздновали Рождество в Монако

Шестой рождественский гала-ужин был организован в поддержку Монегасского Красного Креста – © Приход Святой Елены/Филипп Андрухович

В этот раз темой вечера стало «Грузинское Рождество».

Пятница,10 января, стала особенным днем для православной общины Монако. Мероприятие, организованное приходом Святой Елены в Монте-Карло, собрало не только местных верующих, но и гостей из соседних стран, а также высокопоставленных лиц.

Pеклама

Возглавил вечер Правящий архиерей епархии, епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней. На ужине присутствовали представители духовенства, прихожане и официальные лица из Монако и Франции.

Особое внимание привлекла делегация, представлявшая Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II. В состав делегации вошли митрополит Хонский и Самтредский Сава, епископ Маргветский и Убисский Вахтанг, а также патриарший протопресвитер Георгий Звиададзе.

После праздничной службы в православной церкви Святой Елены более 180 человек собрались на торжественный ужин в яхт-клубе Монако. Вечер украсили музыкальные выступления, традиционные грузинские танцы и аукцион, организованный Sotheby’s Monaco. Все собранные средства были направлены на поддержку Монегасского Красного Креста, Грузинского Красного Креста и прихода Святой Елены.

Особый акцент вечера — кулинарное искусство. Всемирно известный грузинский шеф-повар Ираклий Асатиани и его команда, специально приехавшие из Тбилиси, приготовили изысканный ужин из трех блюд.