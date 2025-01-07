Православное Рождество в Монако
Рождественская деревня в Монако закрыла свои двери, а праздничные огни уже погасли. Но для многих Рождество только начинается! В то время как большая часть христианского мира отмечает этот праздник 25 декабря, около 200 миллионов православных христиан празднуют рождение Иисуса Христа 7 января — по юлианскому календарю.
Для многих стран этот день особенно значим: он является официальным праздником в Беларуси, Египте, Эфиопии, Грузии, Казахстане, Македонии, Молдове, Черногории, Сербии, России и Украине. А, например, в Армении Рождество традиционно празднуют 6 января.
В Монако, продолжая эту традицию, Грузинская православная церковь приглашает всех желающих в эту пятницу, 10 января, на 6-й рождественский гала-ужин под названием «Грузинское Рождество».
Гала-ужин «Грузинское Рождество»
Празднование начнется в 18:30 с рождественской службы в церкви Святой Елены, которая продлится около 45 минут. После этого для гостей будет организован автобусный трансфер в Яхт-клуб Монако, где их ждет праздничный вечер с шампанским и торжественным ужином.
На мероприятии будут присутствовать высокие гости: митрополиты Грузинской Православной Церкви Саба и Андрия, а также Его Королевское Высочество наследный принц Грузии Давид Багратион, который выступит в качестве патрона вечера.
Главное украшение ужина — изысканное меню из нескольких блюд, приготовленных шеф-поваром Ираклием Асатиани, признанным мастером грузинской кухни. Настоящей музыкальной изюминкой станет выступление известного на весь мир грузинского хора «Басиани».
Главное украшение ужина — изысканное меню из нескольких блюд, приготовленных шеф-поваром Ираклием Асатиани, признанным мастером грузинской кухни. Настоящей музыкальной изюминкой станет выступление известного на весь мир грузинского хора «Басиани».
Все средства, собранные в рамках мероприятия, пойдут на благотворительные цели: поддержку прихода Святой Елены, а также Монегасского Красного Креста и Грузинского Красного Креста.
Практическая информация:
Рождественская литургия
- Где: 22, авеню де Гранд Бретань
- Когда: пятница, 10 января 2025 года, начало — в 18:30
Гала-ужин
- Где: Яхт-клуб Монако, набережная Луи II
- Когда: пятница, 10 января 2025 года, с 19:30 до 23:30
- Стоимость: VIP-билет — 700 €, стандартный билет — 400 €
- Бронирование билетов: онлайн — на платформе Eventbrite
- Более подробная информация и бронирование: по телефону: +33 6 78 08 22 85 (Елизавета) или по e-mail: egliseorthodoxe@monaco.mc