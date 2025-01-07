Православное Рождество в Монако

Рождественская деревня в Монако закрыла свои двери, а праздничные огни уже погасли. Но для многих Рождество только начинается! В то время как большая часть христианского мира отмечает этот праздник 25 декабря, около 200 миллионов православных христиан празднуют рождение Иисуса Христа 7 января — по юлианскому календарю.

Для многих стран этот день особенно значим: он является официальным праздником в Беларуси, Египте, Эфиопии, Грузии, Казахстане, Македонии, Молдове, Черногории, Сербии, России и Украине. А, например, в Армении Рождество традиционно празднуют 6 января.

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В Монако, продолжая эту традицию, Грузинская православная церковь приглашает всех желающих в эту пятницу, 10 января, на 6-й рождественский гала-ужин под названием «Грузинское Рождество».

Гала-ужин «Грузинское Рождество»

Празднование начнется в 18:30 с рождественской службы в церкви Святой Елены, которая продлится около 45 минут. После этого для гостей будет организован автобусный трансфер в Яхт-клуб Монако, где их ждет праздничный вечер с шампанским и торжественным ужином.

На мероприятии будут присутствовать высокие гости: митрополиты Грузинской Православной Церкви Саба и Андрия, а также Его Королевское Высочество наследный принц Грузии Давид Багратион, который выступит в качестве патрона вечера.

Главное украшение ужина — изысканное меню из нескольких блюд, приготовленных шеф-поваром Ираклием Асатиани, признанным мастером грузинской кухни. Настоящей музыкальной изюминкой станет выступление известного на весь мир грузинского хора «Басиани».

Главное украшение ужина — изысканное меню из нескольких блюд, приготовленных шеф-поваром Ираклием Асатиани, признанным мастером грузинской кухни. Настоящей музыкальной изюминкой станет выступление известного на весь мир грузинского хора «Басиани».

Все средства, собранные в рамках мероприятия, пойдут на благотворительные цели: поддержку прихода Святой Елены, а также Монегасского Красного Креста и Грузинского Красного Креста.

Практическая информация:

Рождественская литургия

Где: 22, авеню де Гранд Бретань

22, авеню де Гранд Бретань Когда: пятница, 10 января 2025 года, начало — в 18:30

Гала-ужин

Где: Яхт-клуб Монако, набережная Луи II

Яхт-клуб Монако, набережная Луи II Когда: пятница, 10 января 2025 года, с 19:30 до 23:30

пятница, 10 января 2025 года, с 19:30 до 23:30 Стоимость: VIP-билет — 700 €, стандартный билет — 400 €

VIP-билет — 700 €, стандартный билет — 400 € Бронирование билетов: о нлайн — на платформе Eventbrite

нлайн — на платформе Eventbrite Более подробная информация и бронирование: по телефону: +33 6 78 08 22 85 (Елизавета) или по e-mail: egliseorthodoxe@monaco.mc

7-ой Юбилей Православной Церкви в Монако в честь Святой Елены