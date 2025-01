Un rendez-vous de Noël orthodoxe à Monaco

Le Village de Noël de Monaco est terminé, les illuminations de Noël aussi, et pourtant, pour certains, Noël ne fait que commencer ! Alors que pour la majorité du monde chrétien, Noël est célébré le 25 décembre, pour de nombreux orthodoxes parmi les 200 millions dans le monde, la naissance de Jésus-Christ est fêtée le 7 janvier, selon le calendrier julien plutôt que grégorien.

En fait, le 7 janvier est un jour férié dans des pays comme le Bélarus, l’Égypte, l’Éthiopie, la Géorgie, le Kazakhstan, la Macédoine, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie, la Russie et l’Ukraine, tandis que certains pays, comme l’Arménie, célèbrent Noël le 6 janvier.

À Monaco, l’Église orthodoxe géorgienne organise son 6ᵉ Gala-Dîner de Noël orthodoxe, « Un Noël géorgien », ce vendredi 10 janvier.

Dîner de gala « Un Noël géorgien »

Les célébrations commencent à 18h30 par un service de Noël à l’église, d’une durée de 45 minutes. Un transfert en bus est ensuite prévu pour ceux qui se rendent au Gala-Dîner, avec une réception au champagne, au Yacht Club de Monaco.

L’événement en tenue de soirée se déroulera en présence de Leurs Éminences Saba et Andria, Métropolites de l’Église orthodoxe géorgienne, et sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale le Prince Héritier Davit Bagration de Géorgie.

Un dîner gastronomique multi-services sera préparé par le célèbre chef géorgien Irakli Asatiani, et le chœur orthodoxe internationalement renommé « Basiani » de Géorgie se produira.

Les invités pourront participer à une grande vente aux enchères par Sotheby’s Monaco et à une tombola festive avec des cadeaux et des expériences de Géorgie et de Monaco.

Les bénéfices de l’événement seront reversés à la paroisse Sainte-Hélène, à la Croix-Rouge monégasque et à la Croix-Rouge géorgienne.

Informations pratiques

Service religieux

Lieu : 22 avenue de Grande Bretagne

: 22 avenue de Grande Bretagne Date : vendredi 10 janvier 2025 à 18h30

Dîner de gala

Lieu : Yacht Club de Monaco, Quai Louis II

: Yacht Club de Monaco, Quai Louis II Date : vendredi 10 janvier 2025 de 19h30 à 23h30

: vendredi 10 janvier 2025 de 19h30 à 23h30 Tarifs : place VIP 700 €, place standard 400 €

: place VIP 700 €, place standard 400 € Réservations : via Eventbrite

: via Eventbrite Informations et réservations : +33 6 78 08 22 85 (Elizaveta) ou egliseorthodoxe@monaco.mc

