Gala de Noël Orthodoxe : Généreuse soirée en l’honneur de la Bulgarie

Organisé par la Paroisse Sainte-Elena, la 5ème édition du Gala de Noël Orthodoxe s’est déroulée le 12 janvier dernier à Monaco.

La soirée a débuté par la prière de Noël en présence de l’Évêque Irenei, suivie d’une procession traditionnelle jusqu’à la Place du Casino. Les invités, parmi lesquels le conseiller national Guillaume Rose et le maire de Beausoleil Gérard Spinelli, ont savouré un magnifiques dîner bulgare cuisiné par le chef de renom Andre Tokev, venu de Sofia pour l’occasion. L’événement était accompagné des mélodies du chœur orthodoxe bulgare et de la participation spéciale de la chanteuse Olla.

Le Gala du Noël Orthodoxe s’est déroulé dans la Salle des Arts du One Monte-Carlo – © Trust Events

Andre Tokev, chef renommé a fait le déplacement depuis Sofia spécialement pour l’événement – © Trust Events

32 000 € récolté pour La Croix Rouge monégasque

Lors de cette soirée, la générosité a brillé, avec la collecte impressionnante de 32 000 € grâce à une vente aux enchères organisé par Sotheby’s. Ces fonds seront dédiés aux enfants défavorisés en Bulgarie.

Le Gala a été agrémenté par la présence de blogueurs et d’influenceurs renommés, ainsi que par la contribution artistique d’Art Balloons Monaco et les somptueuses décorations florales des tables de The Flower One.

Le président fondateur de la Paroisse Sainte Elena, Alexander Hagerty, a exprimé la fierté que représente la réussite de cette événement. « Après notre succès de l’année dernière en honorant la Serbie, le choix de la Bulgarie ne pouvait être meilleur, en continuant avec un autre pays orthodoxe, slave et des Balkans, tout en ayant sa propre cuisine, culture et musique spécifiques à la Bulgarie. Nous sommes extrêmement fiers de nos paroissiens et de nos généreux invités, et nous les remercions pour cette première vente aux enchères qui portera ses fruits pour notre paroisse de Sainte Elena, la Croix-Rouge et la Bulgarie » a-t-il exprimé.

Alexander Hagerty est le président fondateur de la Paroisse Saint Elena – © Trust Events

L’Église orthodoxe de Monaco – Paroisse Sainte-Empératrice Elena – est la première église orthodoxe de la Principauté à être reconnue par le Gouvernement Princier en 2017. L’église et la communauté appartiennent à’ÉORHF. Le prêtre principal de l’église est le père Evgeny Nikitin, qui célèbre tous les sacrements, y compris la Divine Liturgie, tous les samedis à 9h00 à l’adresse suivante 22, avenue de Grande-Bretagne, Monaco.