7-ой Юбилей Православной Церкви в Монако в честь Святой Елены

Завтра, в субботу, 8 июня 2024 г., будет отмечаться 7-ой Юбилей Православной Церкви в Монако, в честь ее святой покровительницы, святой равноапостольной императрицы Елены, матери римского императора Константина.

После Божественной Литургии, которая начнется в 9:00 в храме православных христиан в Монако (по адресу 22, av de Grande-Bretagne, Монте-Карло), в 11:00 мы поднимемся по лестнице Грана в ресторан под названием «Анойя» (по адресу 25, bd des moulins) для праздничного коктейля.

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В 12:00 начнется праздничный обед.За рассадку приход Святой Елены примет пожертвования от 100 евро (для взрослых) и от 50 евро (для детей).

Для бронирования и оплаты обращайтесь в приход по телефону: +377 6 80 86 51 57, по электронной почте: egliseorthodoxe@monaco.mc или в Instagram: @egliseorthodoxemonaco.