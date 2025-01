Monaco en deuil : les hommages prévus pour Didier Guillaume

Suite au décès de Didier Guillaume, Ministre d’État de la Principauté de Monaco, le Prince Albert II a exprimé, le 18 janvier, sa profonde émotion dans un message poignant :

« Je suis profondément touché par la disparition d’un homme d’engagement et de cœur. La Principauté de Monaco perd un serviteur exemplaire, dont l’action et la loyauté resteront gravées dans nos mémoires. J’adresse mes sincères condoléances à sa famille, ainsi que mes pensées les plus chaleureuses à tous ceux qui le pleurent aujourd’hui. »

Pour honorer la mémoire de Didier Guillaume, plusieurs hommages nationaux ont été décrétés :

Journée de deuil national : le jour des obsèques est prévu le mardi 23 janvier à 11 heures en la Cathédrale de Monaco.

Drapeaux en berne : sur tous les bâtiments publics de la Principauté, à partir du samedi 18 janvier jusqu’à la fin des obsèques.

Minute de silence : lundi 22 janvier à 11 heures, marquée par une sirène invitant la population à un moment de recueillement.

Chapelle ardente et registre de condoléances : installés à la Chapelle de la Miséricorde (place de la Mairie) et ouverts au public du lundi 20 au mercredi 22 janvier, de 10 heures à 17 heures.

À travers le communiqué du Palais Princier, le Prince Albert II a réaffirmé son soutien à la famille et aux proches de Didier Guillaume, ainsi qu’à tous ceux qui ont été touchés par son engagement au service de la Principauté.

