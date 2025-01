Le Prince Albert II a vite réagi aux incendies en Californie

Le vendredi 10 janvier, le Prince Albert II a adressé un nouveau message de solidarité à Joe Biden.

Dans sa lettre, le Prince Albert II se dit profondément bouleversé par les pertes humaines et matérielles causées par les feux de forêt en Californie, qui ont déjà fait 24 morts, laissé des milliers de personnes sans abri et détruit plus de 12 000 structures.

Publicité

« Je suis profondément ému par les conséquences tragiques des multiples incendies qui ravagent actuellement la Californie. Les pertes humaines et matérielles sont dévastatrices. Au nom de ma Famille et du peuple monégasque, je souhaite exprimer notre solidarité et notre compassion aux victimes, aux sans-abri et à tous ceux qui ont été touchés par ces incendies.

Je tiens également à saluer l’incroyable travail des pompiers et des équipes de secours, dont le courage et l’inébranlable détermination ont permis de sauver des vies. Soyez assuré, Monsieur le Président, de notre profonde solidarité dans cette difficile épreuve », a-t-il écrit.

Le Prince Albert II adresse son soutien après l’attaque de Magdebourg

Ce n’est pas la première fois que le Prince Albert II exprime son soutien aux États-Unis et Joe Biden. Après l’attentat à la voiture-bélier, qui a frappé la Nouvelle-Orléans lors des célébrations du Nouvel An, faisant 14 morts et des dizaines de blessés, le Souverain avait adressé une lettre de condoléances au président américain.

Dans ce message empreint de compassion, il avait exprimé, au nom de sa Famille et des Monégasques, une solidarité profonde avec les familles des victimes et le peuple américain, condamnant fermement cet acte de violence.

Le Prince Albert II exprime son soutien à Mayotte après le passage du cyclone Chido