La Princesse Stéphanie en visite à Madagascar avec Fight Aids Monaco 

Toujours dans le cadre de son engagement international, elle s’est également déplacée à l’île Maurice.

À l’occasion du 20e anniversaire de Fight Aids Monaco, des visites de terrain ont été organisées. La Princesse Stéphanie s’est donc rendue à Madagascar, un pays particulier pour elle car c’est le lieu de sa première mission avec l’association.

Publicité

Son déplacement a débuté au dispensaire SISAL Namontana avec la rencontre des personnels et bénéficiaires de l’association malgache qui œuvrent dans la lutte contre les IST et le VIH en menant des actions de sensibilisation et de prévention auprès des populations à risque.

© Frederic Nebinger

À l’issue de cette visite, la Princesse Stéphanie a remis un chèque de 8 000 euros pour intensifier la prévention, le dépistage mais aussi l’accompagnement. Un ordinateur portable a également été offert, avec l’appui de Digital Aid, pour aider les jeunes à trouver une activité professionnelle.

© Frederic Nebinger

Venir en aide aux plus démunis

Le 21 octobre, c’est au dispensaire d’insertion scolaire de Graines de Bitume, dédié à l’insertion sociale des enfants, des jeunes et des familles en situation de grande précarité que la Princesse Stéphanie a mis le cap. L’occasion pour elle d’échanger sur les problématiques communes des deux associations, telles que la lutte contre la vulnérabilité et la stigmatisation des populations marginalisées.

© Frederic Nebinger

Selon Christophe Glasser, directeur de Fight Aids Monaco, qui était aussi du voyage, le but de ces déplacements, c’est de « venir prendre la température sur site, voir comment on déploie notre énergie, comment on déploie les financements et comment on va pouvoir aussi adapter notre accompagnement car ce qui était valable aujourd’hui ne l’est peut être plus aujourd’hui » avant d’ajouter qu’ « ils sont essentiels pour se rendre compte du quotidien des personnes sur le territoire » au micro de MonacoInfo.

La Princesse Stéphanie a célébré les 20 ans de Fight Aids Monaco en grande pompe