La Princesse Stéphanie a célébré les 20 ans de Fight Aids Monaco en grande pompe 

La Princesse Stéphanie était entourée du Prince Albert II et de ses filles Pauline Ducruet et Camille Gottlieb lors de cette soirée.

L’association Fight Aids Monaco, présidée par la Princesse Stéphanie, a organisé son traditionnel gala d’été, ce 6 juillet 2024, réunissant ses proches et ses mécènes à la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo. Tous étaient unis pour la bonne cause : le combat contre le VIH. Les missions principales de la fondation étant de sensibiliser à la maladie et prévenir les nouvelles contaminations

« Vivre avec le VIH peut ne pas être facile, nous l’entendons à Fight Aids Monaco, nous le constatons, c’est pourquoi nous poursuivons les actions de prévention, c’est pourquoi nous voulons maintenir cette présence auprès de celles et ceux qui souffrent de solitude, de discriminations, de maux physiques ou de tristesse » a expliqué la Princesse Stéphanie pendant la soirée.

Un concert Stars 80

Pour marquer cet anniversaire spécial, le gala de charité, conçu comme un dîner-spectacle, accueillait sur scène la fameuse troupe Stars 80. Sabrina, Emile & Images, Patrick Hernandez, Jean-Pierre Mader, William de Début de Soirée, Christiane de Zouk Machine mais aussi Joniece Jamison, Phil Barney et Vivien Savage ont ainsi offert un show exceptionnel aux invités.

Animée par le présentateur préféré de la génération Top 50, Marc Toesca et par Camille Gottlieb, la soirée caritative était ponctuée par une tombola avec de prestigieux lots offerts par de grandes maisons monégasques est de fidèles partenaires.

En fin de soirée, l’ensemble de l’équipe Fight Aids Monaco a rendu un hommage à la Princesse Stéphanie en entonnant la chanson « L’or de nos vies ».

