Le Prince Albert II adresse son soutien après l’attaque de Magdebourg

Le Prince Albert II a adressé un message de solidarité au chancelier allemand Olaf Scholz, après l’attentat meurtrier survenue sur un marché de Noël à Magdebourg, en Allemagne.

Dans la soirée du 20 décembre, un véhicule a foncé dans la foule réunie pour célébrer les festivités de Noël à Magdebourg, dans le nord de l’Allemagne. L’attaque a fait cinq morts, dont un enfant et plus de 200 blessés, dont plusieurs dans un état grave.

L’auteur présumé de cet acte barbare est un médecin saoudien, installé en Allemagne depuis 2006. Il a été interpellé peu après l’incident. Les autorités allemandes suspectent qu’il s’agisse d’un attentat, mais l’enquête reste en cours. Le suspect pourrait avoir agi seul, bien que les motifs exacts de l’attaque demeurent flous.

Dans son message, le Prince Albert II a exprimé sa profonde tristesse suite à la tragédie qui a frappé la ville allemande.

« Monsieur le Chancelier, J’ai appris avec effroi le drame du marché de Noël de Magdebourg. En union avec les familles des victimes, les blessés et le peuple allemand dans la peine et le désarroi, je vous assure de la solidarité de mon pays face à cette cruelle épreuve. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Chancelier, l’assurance de ma profonde tristesse et de ma haute considération », a déclaré le Souverain.

