Princesse Grace Kelly : 70 ans après son Oscar, son influence dans le cinéma et la culture perdure

Il y a 70 ans, la Princesse Grace Kelly entrait dans l’histoire du cinéma en remportant l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans The Country Girl.

La Princesse Grace Kelly, c’est cette actrice au charme et à l’élégance naturelle qui a conquis Hollywood en un temps record. Son tout premier grand rôle au cinéma, elle l’obtient en 1952 dans Le train sifflera trois fois, aux côtés de Gary Cooper. Mais c’est avec Mogambo (1953), où elle joue avec Clark Gable et Ava Gardner, qu’elle se fait vraiment remarquer. Ce film lui vaut un Golden Globe et une nomination aux Oscars.

Publicité

Bing Crosby et la Princesse Grace Kelly / The Country Girl © Paramount Pictures

En 1954, elle enchaîne les tournages avec Alfred Hitchcock, qui adore son allure sophistiquée et son regard énigmatique. Elle est inoubliable dans Le crime était presque parfait et surtout Fenêtre sur cour, où elle incarne une femme à la fois élégante et audacieuse aux côtés de James Stewart. La même année, elle livre une performance dans The Country Girl, où elle joue une femme qui soutient son mari alcoolique. C’est ce rôle dramatique qui lui permet de décrocher l’Oscar.

En seulement cinq ans de carrière, elle enchaîne les succès avec La Main au collet (1955) face à Cary Grant, Les ponts de Toko-Ri et son dernier film Haute Société (1956), une comédie musicale avec Frank Sinatra et Bing Crosby.

Alors qu’elle est au sommet de sa carrière, la Princesse Grace Kelly surprend tout le monde en annonçant son mariage avec le Prince Rainier III de Monaco. En 1956, elle quitte Hollywood pour devenir Princesse à Monaco, mettant un terme définitif à sa carrière d’actrice.

Fausto Picedi – Archives du Palais Princier

Un héritage qui perdure

Même après avoir quitté le cinéma, la Princesse Grace Kelly n’a jamais cessé de s’impliquer dans les arts. En 1964, elle crée la Fondation Princesse Grace pour aider les enfants hospitalisés et soutenir des initiatives culturelles. Après sa disparition en 1982, sa fille, la Princesse Caroline, reprend le flambeau pour perpétuer son engagement.

Parmi ses initiatives les plus marquantes, on trouve la Bibliothèque Irlandaise Princesse Grace, ouverte en 1984. Passionnée par ses racines irlandaises, elle a rassemblé une collection unique de livres et d’archives qui sont aujourd’hui accessibles au public. Ce lieu est aussi un centre culturel qui accueille des événements littéraires et artistiques.

La Bibliothèque Irlandaise Princesse Grace fête ses 40 ans

©Robert Oggero / Archives Monte-Carlo SBM

La Fondation Princesse Grace aux États-Unis, créée en 1982, s’est donnée pour mission d’aider les talents émergents dans le théâtre, la danse et le cinéma. Grâce à elle, de nombreux artistes ont pu se faire une place dans le monde des arts, comme Jon M. Chu et Paul Tazewell. Chaque année, la fondation attribue des bourses et des récompenses pour encourager la créativité.

En 2024, elle a fêté son 40ᵉ anniversaire en honorant une nouvelle génération d’artistes. Pour marquer cet événement, la Fondation continue de soutenir les nouveaux talents en offrant une reconnaissance précieuse à ceux qui débutent dans le milieu artistique.

Pour célébrer le 70ᵉ anniversaire de l’Oscar de la Princesse Grace Kelly, la Fondation a publié un communiqué mettant en avant les réalisations des lauréats des Princess Grace Awards. Ces prix continuent de soutenir les talents émergents dans les domaines du théâtre, de la danse et du cinéma. La Fondation Princesse Grace invite le public à se joindre à cette célébration en faisant un don symbolique pour soutenir ces artistes prometteurs.

De plus, en 2025, la Fondation Princesse Grace continue d’organiser des événements emblématiques tels que le Bal de la Rose, dont les recettes sont destinées à financer ses actions caritatives.

Grace Kelly : L’étoile qui ne s’est jamais éteinte