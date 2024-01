La Bibliothèque Irlandaise Princesse Grace fête ses 40 ans

La bibliothèque monégasque avait été inaugurée deux ans après le décès de la Princesse Grace.

Placée sous l’égide de la Fondation Princesse Grace, la bibliothèque au 9 Rue Princesse Marie de Lorraine abrite une large collection de livres et de partitions de musique irlando-américaines, rassemblés par la Princesse tout au long de sa vie. En hommage à cette affection qu’elle portait à la culture irlandaise, le Prince Rainier III inaugurait le lieu le 20 novembre 1984.

Pour célébrer ce quarantième anniversaire, le thème culturel de l’année sera le suivant : « Une rétrospective de la vie de la Princesse Grace, de ses origines Irlandaise et de sa passion pour la culture irlandaise ». L’occasion de revenir sur l’histoire familiale de Grace Kelly, dont le grand-père, John Kelly, quitta l’Irlande à l’âge de 20 ans pour mettre le cap sur l’Amérique. Les Kelly devinrent par la suite l’une des familles les plus influentes de Philadelphie et, à ce jour, leurs descendants vivent encore dans la région.

Quel programme pour 2024 ?

La Bibliothèque Irlandaise Princesse Grace annonce l’arrivée d’un nouveau lauréat pour le printemps 2024 dans le cadre du programme des Boursiers Ireland Funds Monaco. Il s’agit de l’auteure reconnue Flor Mac Carthy, journaliste et ancienne présentatrice à RTÉ TV. Au mois de mars, elle présentera une conférence sur les liens existants entre la famille du Prince Souverain Albert II et les Présidents Irlandais tels qu’ils apparaissent à travers leur correspondance.

©Flor Mac Carthy

L’auteure s’appuiera notamment sur son ouvrage « The Presidents’ Letters – An unexpected History of Ireland » où parait une lettre de la Princesse Grace suite à la première visite de la famille princière lors du voyage d’état du couple princier en 1961.

Trois rendez-vous de ce début d’année :

24 janvier à 19h : Conférence de l’auteur Patrick O’Sullivan Greene intitulée « De la Révolution à la Royauté – La création d’une Princesse américano-irlandaise ».

Conférence de l’auteur Patrick O’Sullivan Greene intitulée « De la Révolution à la Royauté – La création d’une Princesse américano-irlandaise ». 21 février à 19h : Une présentation multimédia par l’auteur Neal Doherty sur le Comté de Mayo retraçant son histoire et son patrimoine y compris la maison des aïeux de la famille Kelly.

Une présentation multimédia par l’auteur Neal Doherty sur le Comté de Mayo retraçant son histoire et son patrimoine y compris la maison des aïeux de la famille Kelly. 13 mars à 19 h : Conférence de l’auteure Flor Mac Carthy.

La bibliothèque annonce également la venue des élèves de l’Académie Rainier III, pour interpréter une sélection de morceaux choisis parmi la collection de partitions de la Princesse, ainsi que la création d’un timbre commémoratif, émis dans l’année par l’Office des Émissions de Timbres-Poste.

Monaco va rendre hommage à Marcel Pagnol