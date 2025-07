Quand de Gaulle bloque Monaco : les dessous d’une crise diplomatique inédite

Le 12 octobre 1962, six douaniers français bloquent la RN 559 aux portes de Monaco © Podcast

Une nuit d’octobre 1962, six douaniers français surgissent aux portes de Monaco pour un blocus éclair qui révèle un conflit majeur entre le général de Gaulle et le prince Rainier III.

12 octobre 1962, minuit. Sur la RN 559, à l’entrée ouest de Monaco, une scène insolite se déroule sous les yeux d’automobilistes. Six douaniers français viennent de bloquer la circulation dans les deux sens entre le Rocher et Cap-d’Ail. Plus personne ne passe sans autorisation. Aussi soudainement qu’il est apparu, ce barrage disparaît en fin de journée.

Un podcast produit par TVMonaco révèlent les coulisses de cette opération mystérieuse qui cache en réalité un bras de fer diplomatique entre deux personnalités de premier plan : Charles de Gaulle et le prince Rainier III.

Cette crise de 24 heures concentre toutes les tensions géopolitiques de l’époque. Entre négociations secrètes, pressions économiques et enjeux de souveraineté, l’épisode dévoile comment Monaco a failli voir son destin basculer.

Les révélations inédites de ce podcast éclairent d’un jour nouveau les relations franco-monégasques et les dessous d’une affaire d’État longtemps tenue secrète.