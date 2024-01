Monaco va rendre hommage à Marcel Pagnol

L’année 2024 marque le cinquantenaire de la disparition de l’écrivain et cinéaste, qui fut résident en Principauté.

Le 18 avril 1974, l’auteur de La Gloire de mon père et de Jean de Florette s’éteignait à Paris. Aussi, à l’occasion du cinquantenaire de la disparition de l’écrivain, la Principauté a décidé de rendre hommage à celui qui fut non seulement un résident monégasque pendant onze ans, de 1943 à 1954, mais également un ami du Prince Pierre et le confident du Prince Rainier III.

Pour rappel, Marcel Pagnol a apporté sa contribution au rayonnement culturel de Monaco, même avant de s’y établir. C’est en effet en Principauté qu’il a créé, en 1926, la pièce de théâtre Jazz, et qu’il a organisé la première de son film, Topaze, en 1951.

Consul honoraire du Portugal, Marcel Pagnol a participé à tous les événements dynastiques importants : le 25e anniversaire de règne du Prince Louis II en 1947, ses funérailles, puis l’avènement et le mariage du Prince Rainier III. Membre du Conseil littéraire depuis sa création en 1950, il a même présidé le jury du premier Festival de Télévision en 1961, six ans après avoir présidé celui du Festival de Cannes.

Nommé Commandeur de l’Ordre du Mérite culturel en 1954 par la Principauté, Marcel Pagnol a beaucoup collaboré avec les talents monégasques, à l’instar des comédiens amateurs du Studio de Monaco, ou de l’éditeur Clément Pastorelly, chargé de publier ses œuvres.

Un hommage public, une table-ronde et La Femme du boulanger

Voilà pourquoi le Prince Albert II a souhaité, en accord avec la famille Pagnol, consacrer une journée d’hommage à l’homme de lettres, afin de faire découvrir son œuvre aux nouvelles générations. Cette journée aura lieu le mardi 16 avril, avec un hommage public rendu par le Souverain à 11 heures, en présence d’élèves des écoles, devant la stèle du square Marcel Pagnol des Jardins du Trocadéro.

A 15 heures, une table ronde sera proposée au Théâtre des Variétés par les Archives du Palais et l’Institut audiovisuel, autour du thème « Pagnol le Monégasque ». Le petit-fils de l’écrivain, Nicolas Pagnol, sera d’ailleurs présent pour échanger avec les conférenciers, et le public pourra découvrir des archives et des documents audiovisuels inédits, des témoignages, des lectures, ainsi que des scènes de théâtre exécutées par les comédiens du Studio de Monaco.

Enfin, à 20 heures, la programmation « Tout l’art du cinéma » de l’Institut audiovisuel présentera la version

restaurée de La Femme du boulanger, célèbre film de Marcel Pagnol, datant de 1938.



A noter également que le vendredi 19 et le samedi 20 avril, deux représentations d’extraits du répertoire théâtral de Marcel

Pagnol seront données par le Studio de Monaco, toujours au Théâtre des Variétés.