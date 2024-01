Découvrez le programme des conférences de la Fondation Prince Pierre de Monaco

Pour sa 101ème saison de conférences, la Fondation vous donne rendez-vous jusqu’au 16 mai 2024.

« Elle aborde son deuxième centenaire avec une volonté intacte d’ouverture et de partage, ouverture à toutes les formes de création de notre contemporanéité, partage des expériences, des savoirs et des émotions », indique la Princesse Caroline au sujet de la Fondation Prince Pierre de Monaco, en préambule d’un programme riche, attendu en 2024.

À Monaco, au Théâtre des Variétés à 18h30 :

Lundi 29 janvier

Les frères Larrieu, réalisateurs et scénaristes

Master class : « Espèces d’espaces »

Interrogés par Jacques Kermabon, critique de cinéma

« Dans nos premières pratiques, le cinéma c’était l’idée de quitter la maison avec une caméra pour aller filmer les grands espaces de la montagne, puis de revenir au foyer pour projeter sur les murs les images impressionnées. Le cinéma comme une fenêtre qui perce la familiarité des murs intérieurs pour y introduire un point de fuite, un lieu de rencontre… », Arnaud et Jean-Marie Larrieu.

Dès leurs premiers courts métrages, l’importance des espaces dans lesquels leurs intrigues s’articulent, un art de considérer la nature comme une force imprévisible, à l’image de la circulation du désir qui anime leurs personnages, dessinent les principales forces de leur cinéma en bonne part hédoniste.

Lundi 18 mars

Eva Jospin, artiste plasticienne

Fabriquer ses Folies : de la Forêt à la Grotte

A quelle promenade Eva Jospin nous invite-t-elle ?

« Ma forêt est totalement mentale. Elle n’est pas figurative. Elle reflète des préoccupations humaines : l’idée de se perdre ou de se retrouver, notre rapport à l’enfance aux contes, comme Bambi ou Hansel et Gretel, aux peurs archaïques… Mes forêts sont propices à l’échappée mentale ».

Diplômée de l’École supérieure des Beaux-Arts de Paris, lauréate du Prix de l’Académie des Beaux-Arts de Paris et pensionnaire de la Villa Médicis, Eva Jospin expose régulièrement en France et dans le monde entier des paysages forestiers et architecturaux qu’elle développe dans différents médiums. Son travail artistique entre en dialogue avec les lieux d’exposition qui l’accueillent pour une expérience entre mémoire, matière et imagination à travers des matériaux tantôt précieux tantôt dépréciés.

Lundi 25 mars

Bartabas, écuyer, chorégraphe, auteur

Création : du vivant à l’écrit

Écuyer d’exception, chorégraphe, metteur en scène, écrivain et réalisateur, Bartabas a inventé́ une forme inédite de spectacle vivant : le Théâtre équestre, conjuguant art équestre, danse, musique et comédie.

En 1984, il fonde sa compagnie, le Théâtre équestre Zingaro, qui s’installe au Fort d’Aubervilliers en 1989 et dont les créations sont à chaque fois des évènements qui marquent leur époque et triomphent dans le monde entier.

Hors des murs :

Mardi 12 mars – 17h30 – Cour Européenne des Droits de l’Homme, Strasbourg

Philippe Claudel, écrivain et réalisateur

À corps perdus/Accords perdus

Dans le cadre de « Strasbourg, Capitale mondiale du livre UNESCO 2024 ».

« Corps aimé, corps aimant, corps interdit, corps souffrant, corps soumis, corps subi, corps désiré, corps meurtri, corps préservé, corps guéri, corps modifié, les rapports que nous entretenons avec notre propre corps et avec celui des autres dictent une grande partie de nos existences, de nos pensées, de nos rêves et de nos effrois (…). »

Comment parler du corps avec discernement, pour nous étonner de tant de sens différents ? Écoutons Philippe Claudel, depuis l’enfant jusqu’à l’auteur.

Jeudi 28 mars – 19h – Palais des Académies, Bruxelles

Philippe Geluck, écrivain, peintre, sculpteur, comédien

L’homme à la tête de Chat

Quand on a la chance de naître dans une famille amoureuse des arts, on n’a généralement d’autre choix que de consacrer sa vie à la création artistique. À travers une conférence richement illustrée de photos, dessins et vidéos, Philippe Geluck va nous raconter son parcours foisonnant. Comment un petit bonhomme qui rêvait d’être clown va-t-il créer 65 ans plus tard à Bruxelles un musée populaire, drôle et captivant ?

Pendant cinquante ans, il trace son sillon en pratiquant plusieurs métiers ; tous aussi différents les uns que les autres. Acteur, dessinateur, animateur, chroniqueur, écrivain, peintre et sculpteur… Quelle passion anime cet artiste aux talents multiples ? C’est tout cela qu’il va nous détailler avec la gouaille et la bonne humeur qui le caractérisent.

Jeudi 16 mai – 19h – Maison de la Poésie, Paris

Philippe Descola, anthropologue

Qu’est-ce qu’un paysage ?

Philippe Descola, est le lauréat du Prix de la Principauté 2022, remis conjointement par Les Rencontres Philosophiques de Monaco et la Fondation Prince Pierre de Monaco.

Les définitions du paysage oscillent entre une acception très lâche – l’espace anthropisé ou appréhendé par un sujet – et une acception plus étroite : la représentation picturale ou littéraire d’un morceau de pays embrassé par la vue. L’approche choisie par Philippe Descola envisage une troisième voie étudiant le processus de transfiguration. Ce processus est celui par lequel un paysage est constitué grâce à une transformation qui révèle ses potentialités. L’anthropologue nous proposera de l’aborder dans des cultures où il n’existe traditionnellement ni figuration des paysages ni jardins d’agrément.

Le salon « Made in Japan » va s’installer dans l’hôtel Fairmont