Spectacles, carnaval, musique et feux d’artifice… : la Mairie de Monaco dévoile un été chatoyant

Sous les frondaisons séculaires du Parc Princesse Antoinette, la Mairie de Monaco a levé le voile sur un programme estival 2025 qui promet de transformer chaque quartier en théâtre de réjouissances, mêlant tradition monégasque et modernité artistique.

Juin 2025

12 juin

L’Impromptu de Versailles – Théâtre Fort Antoine. Les élèves de l’Académie Rainier III assurent la partie musicale de cette pièce théâtrale d’exception.

13 juin

Grande Boum des Enfants – Parc Princesse Antoinette, 18h-20h. Ouverture festive de l’été pour les plus de 3 ans avec danses et animations.

14-15 juin

Street Art Challenge Junior – Promenade du Larvotto. Les jeunes artistes s’expriment en marge d’UPAINT 2025 dans ce défi créatif urbain.

18 juin

Gala de Musique – Auditorium Rainier III. Les talents de l’Académie Rainier III illuminent la scène dans un concert prestigieux.

Splash Party – Piscine du Stade Nautique Rainier III. Fête aquatique dédiée aux 12-17 ans.

21 juin

Fête de la Musique – Toute la Principauté, 15h30-17h30 puis Marché de la Condamine 19h30-21h30. MOSIMANN enflamme le Quai Albert Ier à 21h30 (première partie GREENHIGH 20h30).

23-24 juin

Fête de la Saint-Jean – Places du Palais Princier et des Moulins. Célébration traditionnelle du feu et de la lumière dans l’écrin historique monégasque.

25 juin

Gala Théâtre – Auditorium Rainier III. L’Académie Rainier III présente ses talents dramatiques dans un spectacle raffiné.

28 juin

Soirée Dolceacqua – Marché de la Condamine. Hommage culturel au village italien de Dolceaqua jumelé avec Monaco.

Juillet 2025

4 juillet

Carnaval U SCIARATU – Le Rocher, 18h30. Grand carnaval estival sur le thème du Western pour petits et grands aventuriers.

5 juillet

Soirée Summer Vibes – Marché de la Condamine. Ambiance estivale et musicale au cœur de la Principauté.

9 juillet – 20 août

Soirées musicales – Square Gastaud et Larvotto. Concert philharmonique exceptionnel des élèves de l’île de la Réunion le 16 juillet.

13 juillet

Apéro des Frenchy – Marché de la Condamine. Rencontre conviviale de la communauté française dans une atmosphère décontractée.

18 juillet – 24 août

Été sur le Port Hercule – Quai Albert Ier. Carrousel, karting, basket, pêche aux canards, trampolines, tatouages éphémères et AS Monaco Kids Tour.

26 juillet

Première soirée Feux d’artifice – Spectacle pyrotechnique précédé de châteaux gonflables et suivi d’animations musicales DJ et pop-rock.

Août 2025

9 août

Seconde soirée Feux d’artifice – Nouveau spectacle lumineux avec animations familiales et concerts.

Septembre 2025

12 septembre

Bal du Marché – Marché de la Condamine. Clôture festive de l’été dans la tradition monégasque.

19 septembre

Grand événement Médiathèque – Dernière animation avant le déménagement de l’institution culturelle.

Tout l’été : Stade Nautique Rainier III (aquagym, aquabike, plongée), Centre Botanique (mar-sam 8h30-15h30), ateliers plantes succulentes à la Boutique du Jardin Exotique.

Axelle Amalberti Verdino, Adjointe au Maire, résume parfaitement cette philosophie : ces animations « reflètent la volonté constante de renforcer le lien social et d’offrir à chacun un cadre de vie animé, convivial et de qualité ». Un été 2025 qui s’annonce mémorable pour résidents, Monégasques et visiteurs.