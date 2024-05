La Fondation Princesse Grace : 60 ans au service des enfants malades et de la culture

Rencontre avec Caroline O’Conor pour qui la Fondation est devenue comme une « seconde nature ».

C’est au cĹ“ur de la PrincipautĂ©, sur le Rocher, que se dresse la Fondation Princesse Grace. Une Fondation qui a hĂ©ritĂ© du nom de la Princesse Grace, encore aujourd’hui synonyme d’espoir, de solidaritĂ© et de douceur.

NĂ©e en 1964 de la volontĂ© de la Princesse Grace, cette institution cĂ©lèbre cette annĂ©e ses 60 ans d’existence. Six dĂ©cennies tournĂ©es vers l’aide aux enfants malades et Ă leur parent et Ă la promotion de la culture irlandaise et monĂ©gasque.

Au commencement : un soutien Ă la culture locale

Dès l’origine, la Fondation Ă©tait vouĂ©e Ă devenir un pilier incontournable de la vie monĂ©gasque. Son objectif Ă©tait de soutenir la culture locale et le savoir-faire propre Ă la PrincipautĂ© Ă travers deux magasins (La Boutique du Rocher) qui ne vendraient que des objets conçus localement.

La Boutique du Rocher située à Monte-Carlo © La Boutique du Rocher / Facebook

Ces magasins existent toujours et font le bonheur des touristes et des MonĂ©gasques. Bougies, savons, sacs, poteries, linge, broderie tout provient d’artisans locaux. Le seuil de la porte est Ă peine franchi qu’une dĂ©licieuse odeur vient accompagner les visiteurs Ă dĂ©couvrir toute la minutie des objets vendus en boutique.

Les broderies sont conçues à la main dans la boutique de Monte-Carlo © Monaco Tribune

La Fondation Princesse Grace, c’est aussi une Bibliothèque irlandaise issue de la collection personnelle de la Princesse Grace et des soutiens financiers aux jeunes danseurs de l’AcadĂ©mie de Danse Princesse Grace et aux jeunes musiciens de l’AcadĂ©mie Rainier III.

La collection personnelle de la Princesse Grace à la bibliothèque irlandaise © Monaco Tribune

La Fondation distribue également la Bourse de la Découverte pour un écrivain de moins de 40 ans, le Coup de cœur des lycéens et le Coup de cœur des jeunes musiciens en collaboration avec la Fondation Prince Pierre.

Un soutien indéfectible aux enfants malades

Aujourd’hui, lorsque l’on Ă©voque le nom de la Fondation, ce n’est pourtant pas Ă cette première activitĂ© culturelle Ă laquelle on pense mais plutĂ´t Ă celle qui vient en aide aux enfants hospitalisĂ©s et Ă leur parent.

Depuis une vingtaine d’annĂ©es maintenant, la directrice administrative de la Fondation, Caroline O’Conor Ĺ“uvre au bon fonctionnement de la Fondation prĂ©sidĂ©e par la Princesse de Hanovre, qui a repris le flambeau après le dĂ©cès accidentel de sa mère en 1982.

Au cĹ“ur de la mission de la Fondation depuis 1999 rĂ©side l’aide aux enfants hospitalisĂ©s. Le secteur n’a cessĂ© de prendre de l’importance et la Fondation apporte aujourd’hui un soutien matĂ©riel et moral prĂ©cieux aux familles confrontĂ©es Ă la maladie de leur enfant. Elle crĂ©e ainsi un vĂ©ritable havre de paix pour essayer de soulager les familles des tracas inhĂ©rents Ă la maladie.

La Maison des Parents du CHU d’OrlĂ©ans © Fondation Princesse Grace

« Nous aidons directement les parents, il n’y a pas d’intermĂ©diaire. Nous leur versons directement les sommes d’argent ou nous leur payons des hĂ´tels ou des hĂ©bergements. Le fonctionnement est très efficace » explique Caroline O’Conor, rĂ©sumant ainsi l’essence mĂŞme de l’action de la Fondation. Preuve de son efficacitĂ©, si la situation l’exige, les fonds peuvent ĂŞtre dĂ©bloquĂ©s du jour au lendemain. Cette rĂ©activitĂ© est d’ailleurs l’une des plus grandes fiertĂ©s de la Fondation.

Concrètement, cette aide se traduit par le financement de frais mĂ©dicaux non pris en charge par la sĂ©curitĂ© sociale, l’hĂ©bergement des parents dans des maisons des parents et l’organisation d’ateliers et d’activitĂ©s de divertissement pour Ă©gayer le quotidien des enfants hospitalisĂ©s.

Une sĂ©ance de mĂ©diation animale pour divertir les enfants malades du Centre Hospitalier d’Aix © Fondation Princesse Grace

« Certains sĂ©journent Ă l’hĂ´pital pendant des mois, ils font l’Ă©cole Ă l’hĂ´pital. Il faut essayer de les divertir, de leur changer les idĂ©es », explique Caroline O’Conor.

Un partenariat Ă©troit avec le monde hospitalier

« Nous avons un partenariat avec un peu plus de 60 hĂ´pitaux pĂ©diatriques. Nous travaillons en Ă©troite collaboration avec les services sociaux, Ă©ducatifs et hospitaliers. Ce sont eux qui nous sollicitent, qui nous proposent des projets. C’est ensuite Monsieur Riey qui dĂ©cide d’y rĂ©pondre favorablement ou non en coordination avec la Princesse de Hanovre » souligne la directrice, mettant en lumière l’importance d’un travail d’Ă©quipe et de concertation entre tous les acteurs.

La cuisine au sein de la Maison du Bonheur © Fondation Princesse Grace

Une chambre de 30 m² dĂ©diĂ©e aux familles d’enfants malades © Fondation Princesse Grace

Alors qu’aujourd’hui, les maisons des parents se construisent de plus en plus autour des hĂ´pitaux pĂ©diatriques, Caroline O’Conor prĂ©cise : « Il y a 20 ans, il y avait très peu de maisons des parents. C’Ă©tait vraiment la galère pour les parents dont les enfants Ă©taient hospitalisĂ©s. Sur du long terme, il est impossible de laisser un petit enfant de 5 ans tout seul Ă l’hĂ´pital. Il faut qu’il soit accompagnĂ© d’au moins un de ses parents sinon, c’est dramatique. »

Une petite équipe dévouée et passionnée

Près de 6 millions d’euros ont Ă©tĂ© reversĂ©s pour aider pas moins de 25 000 enfants dans 62 hĂ´pitaux français diffĂ©rents, 7,3 millions d’euros ont Ă©tĂ© destinĂ©s Ă la recherche mĂ©dicale, 1,6 million d’euros pour participer Ă la construction de maisons des parents hospitalières.

Je fais tout pour aider les parents. Ça me fait vraiment plaisir ! MĂŞme quand je suis en vacances, je regarde mes mails. C’est un mĂ©tier passion.

Au total, 30 millions d’euros ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© versĂ©s en seulement 22 ans. Derrière cette rĂ©ussite se cachent Henri Riey, administrateur, qui porte les rĂ´les de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et de trĂ©sorier, et Caroline O’Conor, directrice administrative de la Fondation. Une Ă©quipe rĂ©duite mais efficace, en tĂ©moignent les centaines de photographies, de dessins et de lettres de remerciement qui tapissent les murs du bureau de la Fondation.

« Je fais tout pour aider les parents. Ça me fait vraiment plaisir ! MĂŞme quand je suis en vacances, je regarde mes mails. C’est un mĂ©tier passion. Je ne remplis pas simplement des cases ou de la paperasse. Il y a des parents qui sont dans une grande dĂ©tresse avec des enfants très malades et parfois ça dĂ©chire le cĹ“ur » confie Caroline O’Conor, laissant transparaĂ®tre toute la passion qui l’anime.

Une mobilisation exemplaire et des donateurs fidèles

Chaque annĂ©e, le Bal de la Rose, organisĂ© par la SBM au profit de la Fondation, attire l’Ă©lite monĂ©gasque et internationale, contribuant ainsi Ă rĂ©colter des fonds prĂ©cieux pour la poursuite de ses actions. Le dernier Bal de la Rose, organisĂ© en mars dernier, a permis de lever la somme remarquable de 260 000€, tĂ©moignant de la gĂ©nĂ©rositĂ© et de la mobilisation exceptionnelles qui entourent la Fondation.

De gauche à droite : Béatrice Borromeo, Pierre Casiraghi, Gloria Gaynor, Christian Louboutin, la Princesse Charlène, le Prince Albert II, la Princesse Caroline, Charlotte Casiraghi, Alexandra de Hanovre et Ben-Sylvester lors de leur arrivée au Bal de la Rose. © Éric Mathon / Palais princier

Outre le succès du Bal de la Rose, la Fondation peut compter sur le soutien indéfectible de donateurs fidèles, parmi lesquels la SBM et quelques donateurs résidents très réguliers.

Tout don reste le bienvenu pour cette Fondation. Qu’il soit fait par chèque, virement ou en espèces, toutes les informations utiles sont sur le site internet de la Fondation.

La Fondation Princesse Grace a marquĂ© de son empreinte la vie de milliers d’enfants malades et de leurs familles en 60 ans d’existence. Aujourd’hui, c’est grâce Ă la Princesse de Hanovre et son Ă©quipe restreinte qu’est perpĂ©tuĂ© l’hĂ©ritage d’une des Princesses les plus emblĂ©matiques de la PrincipautĂ© de Monaco : la Princesse Grace.