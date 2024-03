Bal de la Rose : la Princesse Charlène présente pour la première fois depuis 10 ans

Le Sporting Monte-Carlo a transporté la Famille Princière et les nombreux invités à l’époque de la Disco, pour la 68ème édition de l’événement au profit de la Fondation Princesse Grace, ce samedi 23 mars.

Dans une combinaison argentée entièrement ornée de sequins, la Princesse Charlène s’est présentée aux côtés du Prince Albert II, de la Princesse Caroline, présidente de l’événement, et du créateur français Christian Louboutin, directeur artistique du Bal depuis quelques éditions. Une arrivée particulièrement marquante pour la Princesse Charlène dont la dernière apparition au Bal de la Rose remonte à une dizaine d’années. Et pour l’occasion, cette dernière a opté pour une nouvelle coupe de cheveux, une coiffure mob avec une frange, notamment popularisée dans les années 70 et 80.

De gauche à droite : Béatrice Borromeo, Pierre Casiraghi, Gloria Gaynor, Christian Louboutin, la Princesse Charlène, le Prince Albert II, la Princesse Caroline, Charlotte Casiraghi, Alexandra de Hanovre et Ben-Sylvester lors de leur arrivée au Bal de la Rose. ©Éric Mathon / Palais princier

©Monte-Carlo SBM / Palais Princier de Monaco

Cette année, la 68ème édition de l’événement caritatif était placée sous le thème de la disco. Tradition depuis 1957, les thèmes façonnent la soirée, les décors et le spectacle. Avec pas moins de 59 boules disco (et beaucoup de paillettes), la Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo s’est plongée dans les années 80. Côté cuisine, 40 personnes se sont mobilisées pour proposer un repas unique aux 800 convives. Au menu, caviar, sole, poulette fermière farcie à la truffe et une touche de chocolat pour le dessert. Et pour animer la soirée, le journaliste et animateur Stéphane Bern était sur place et a notamment présenté la tombola, organisée lors de chaque édition pour récolter des fonds, ensuite reversés à la Fondation Princesse Grace.

La direction artistique de l’événement est assurée par la créateur français Christian Louboutin. ©Monte-Carlo SBM

Sur scène, le show était assuré par le chorégraphe Sadeck Berrabah et ses 48 danseurs, sur les plus grands hits des années 80, mais aussi par Shangela et Chad Michaels, deux drag-queens, étaient présents pour interpréter les tubes de deux icônes du Disco : Donna Summer et Cher. Avant de laisser la place à Gloria Gaynor, chanteuse américaine qui incarne le mouvement Disco, venue interpréter ses titres connus du monde entier. Comme chaque année, les invités ont terminé la soirée sur la piste de danse, pour un after assurée par le DJ Kiddy Smile.

Gloria Gaynor, le chorégraphe Sadeck Berrabah et Chad Michaels au Bal de la Rose 2024. Au cours de la soirée, Stéphane Bern a animé la traditionnelle tombola. ©Monte-Carlo SBM

