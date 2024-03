Ballo della Rosa: la Principessa Charlène partecipa per la prima volta dopo 10 anni

Sabato 23 marzo, per la 68esima edizione dell’evento a favore della Fondazione Principessa Grace, la Famiglia Principesca e i numerosi ospiti sono entrati allo Sporting Monte-Carlo e sono stati trasportati nell’epoca della Disco Music.

Con una tuta argentata completamente ricoperta di paillette, la Principessa Charlène si è presentata al fianco del Principe Alberto II, della Principessa Carolina, presidentessa dell’evento, e del designer francese Christian Louboutin, direttore artistico del Ballo ormai da qualche edizione. Un ingresso particolarmente degno di nota quello della Principessa Charlène, la cui ultima apparizione al Ballo della Rosa risale a una decina di anni fa. Per l’occasione, la moglie del Sovrano ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli, corto con frangia, molto popolare negli anni ’70 e ’80.

Da sinistra a destra: Béatrice Borromeo, Pierre Casiraghi, Gloria Gaynor, Christian Louboutin, la Principessa Charlène, il Principe Alberto II, la Principessa Carolina, Charlotte Casiraghi, Alexandra di Hannover e Ben-Sylvester al loro arrivo al Ballo della Rosa. ©Éric Mathon / Palazzo del Principe

©Monte-Carlo SBM / Palazzo del Principe di Monaco

Il tema della 68ª edizione dell’evento benefico è stato la disco. Tradizione ormai dal 1957, i temi scelti plasmano la serata, l’arredamento e lo spettacolo. Con ben 59 palle da discoteca (e tante paillette), la Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo è tornata indietro negli anni ’80. In cucina, 40 professionisti si sono impegnati per offrire agli 800 ospiti un menù fisso con caviale, sogliola, pollo ruspante ripieno di tartufi e un dessert al cioccolato. Ad animare la serata è stato il giornalista e presentatore Stéphane Bern, che ha presentato la tombola organizzata a ogni evento per raccogliere fondi a favore della Fondazione Principessa Grace.

Ripercorrete le prime edizioni del Ballo della Rosa attraverso le foto d’archivio

La direzione artistica dell’evento è affidata al designer francese Christian Louboutin. ©Monte-Carlo SBM

Sul palco si sono esibiti il coreografo Sadeck Berrabah e i suoi 48 ballerini, che hanno interpretato i più grandi successi degli anni ’80, seguiti da Shangela e Chad Michaels, due drag queen che hanno interpretato i successi di due icone della Disco, Donna Summer e Cher. Poi è stato il turno di Gloria Gaynor: la cantante americana che incarna il movimento Disco è salita sul palco per interpretare i suoi famosissimi successi. Come ogni anno, gli ospiti hanno concluso la serata sulla pista da ballo, per un after-party organizzato da DJ Kiddy Smile.

Gloria Gaynor, il coreografo Sadeck Berrabah e Chad Michaels al Ballo della Rosa 2024. Durante la serata, Stéphane Bern ha presentato la tradizionale tombola. ©Monte-Carlo SBM

